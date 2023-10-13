Мобілізація в Україні — які документи слід мати для проходження ВЛК

Військовозобов'язаний проходить військово-лікарську комісію. Фото: google.com

Попри те, що воєнний стан та загальна мобілізація в Україні тривають вже майже два роки, багато громадян досі не знають, які саме документи мають бути в них у наявності при проходженні військово-лікарської комісії. Через це під час процедури можуть виникати певні складнощі або проблеми.

Саме тому Міністерство охорони здоров'я підготувало для військовозобов'язаних список всіх необхідних паперів. Інформацію розміщено на офіційному сайті відомства.

Читайте також:

Список необхідних документів для проходження ВЛК

Для проходження ВЛК у воєнний час треба мати з собою наступні документи:

направлення на медичний огляд ВЛК;

медична книжка;

посвідчення особи (військовий квиток або посвідчення офіцера);

медична характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

службова характеристика (необов’язковий документ у воєнний час);

оригінал довідки про обставини травми від в/ч;

засвідчену копію акту про нещасний випадок (акт про нещасний випадок не видається у разі отримання поранення під час участі у бойових діях, а тільки якщо травма отримана під час проходження служби, наприклад, перелом руки);

посвідчення УБД (за наявністю);

витяги з особових справ, та інші довідкові матеріали для військовослужбовців — учасників бойових дій (витяги можуть бути у вигляді ксерокопій, однак завірені відповідними посадовими особами та печаткою в/ч).

Також у міністерстві зазначили, що наразі проводиться комплекс заходів щодо спрощення процедури проходження ВЛК для українців.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Який вигляд має процедура проходження ВЛК

Проходження ВЛК відбувається наступним чином:

1. В реєстратурі закладу охорони здоров’я повинні надати:

картку обстеження та медичного огляду, яку надалі будуть заповнювати лікарі;

корінці на прийом до усіх необхідних лікарів;

пояснити, де знаходяться потрібні кабінети та як записатись у чергу (в деяких закладах уже працює електронна форма запису).

2. Потрібно здати всі необхідні аналізи та пройти обстеження. Потім пройти лікарів.

3. Кожен з лікарів після огляду пише висновок про стан здоров’я військовослужбовця. Під своїм висновком кожен лікар обов’язково має поставити підпис та завірити його печаткою.

Строки для проходження ВЛК не визначені законодавством та залежать в кожному конкретному випадку від кількості необхідних медичних (спеціальних) досліджень для встановлення діагнозу та/і/або чергами та завантаженістю лікарів.

Військовозобов'язаний проходить ВЛК. Фото: google.com

Як онлайн записатись на ВЛК

Віддалено записати в електронну чергу на проходження ВЛК може начальник медичної служби військової частини, або це можна зробити безпосередньо в закладі охорони здоров'я.

Для того, щоб віддалено направити військовослужбовця на ВЛК, начальник медичної служби військової частини робить відповідний запит через систему "єЧерга" та вносить дані військового. Секретар ВЛК закладу охорони здоров’я обробляє цей запит, та в залежності від травм, поранень або захворювань складає список необхідних для майбутнього пацієнта лікарів.

Якщо військова частина не перейшла на віддалений запис на ВЛК і направляє військовослужбовця на комісію без запису, йому потрібно звернутись в реєстратуру закладу охорони здоров’я, де посадова особа медзакладу здійснить запис до відповідних спеціалістів через електронну чергу.

Раніше ми повідомляли, які обстеження військовозобов'язаний повинен пройти обов'язково та які фахівці повинні його оглянути.

Нагадаємо, ми писали, як українським військовим оскаржити рішення ВЛК.

Також ми розповідали, які є нюанси мобілізації обмежено придатних у жовтні.