Мобилизация в Украине — какие документы следует иметь для прохождения ВВК

Военнообязанный проходит военно-врачебную комиссию. Фото: google.com

Несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются почти два года, многие граждане до сих пор не знают, какие именно документы должны быть у них в наличии при прохождении военно-врачебной комиссии. Из-за чего во время процедуры могут возникать определенные сложности или проблемы.

Именно поэтому Министерство здравоохранения подготовило для военнообязанных список всех необходимых бумаг. Информация размещена на официальном сайте ведомства.

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Список необходимых документов для прохождения ВВК

Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:

направление на медицинский осмотр ВВК;

медицинская книга;

удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);

медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);

служебная характеристика (необязательный документ в военное время);

оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;

заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);

удостоверение УБД (если есть в наличии);

выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий (выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).

Также в министерстве отметили, что сейчас проводится комплекс мер по упрощению процедуры прохождения ВВК для украинцев.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Как выглядит процедура прохождения ВВК

Прохождение ВВК происходит следующим образом:

1. В регистратуре учреждения здравоохранения должны предоставить:

карточку обследования и медицинского осмотра, которую будут заполнять врачи;

корни на прием ко всем необходимым врачам;

объяснить, где находятся нужные кабинеты и как записаться в очередь (в некоторых заведениях уже работает электронная форма записи).

2. Необходимо сдать все необходимые анализы и пройти обследование. Затем пройти врачей.

3. Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего. Под своим выводом каждый врач обязательно должен поставить подпись и заверить ее печатью.

Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.

Военнообязанный проходит ВВК. Фото: google.com

Как онлайн записаться на ВВК

Удаленно записать в электронную очередь на прохождение ВВК может начальник медицинской службы воинской части или это можно сделать непосредственно в учреждении здравоохранения.

Для того чтобы удаленно направить военнослужащего на ВВК, начальник медицинской службы воинской части делает соответствующий запрос через систему "е-Черга" и вносит данные военного. Секретарь ВВК здравоохранения обрабатывает этот запрос, и в зависимости от травм, ранений или заболеваний составляет список необходимых для будущего пациента врачей.

Если военная часть не перешла на удаленную запись на ВВК и направляет военнослужащего на комиссию без записи, ему следует обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, где должностное лицо медучреждения осуществит запись к соответствующим специалистам через электронную очередь.

Ранее мы сообщали, какие обследования военнообязанные должны пройти обязательно и какие специалисты должны его осмотреть.

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