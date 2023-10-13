Мобилизация в Украине — какие документы следует иметь для прохождения ВВК

Какие документы необходимы украинцам для прохождения ВВК: список от Минздрава
Несмотря на то, что военное положение и общая мобилизация в Украине продолжаются почти два года, многие граждане до сих пор не знают, какие именно документы должны быть у них в наличии при прохождении военно-врачебной комиссии. Из-за чего во время процедуры могут возникать определенные сложности или проблемы.
Именно поэтому Министерство здравоохранения подготовило для военнообязанных список всех необходимых бумаг. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
Список необходимых документов для прохождения ВВК
Для прохождения ВВК в военное время необходимо иметь с собой следующие документы:
- направление на медицинский осмотр ВВК;
- медицинская книга;
- удостоверение личности (военный билет или удостоверение офицера);
- медицинская характеристика (необязательный документ в военное время);
- служебная характеристика (необязательный документ в военное время);
- оригинал справки об обстоятельствах травмы от в/ч;
- заверенную копию акта о несчастном случае (акт о несчастном случае не выдается при получении ранения при участии в боевых действиях, а только если травма получена во время прохождения службы, например, перелом руки);
- удостоверение УБД (если есть в наличии);
- выписки из личных дел и другие справочные материалы для военнослужащих — участников боевых действий (выдержки могут быть в виде ксерокопий, однако заверены соответствующими должностными лицами и печатью в/ч).
Также в министерстве отметили, что сейчас проводится комплекс мер по упрощению процедуры прохождения ВВК для украинцев.
Как выглядит процедура прохождения ВВК
Прохождение ВВК происходит следующим образом:
1. В регистратуре учреждения здравоохранения должны предоставить:
- карточку обследования и медицинского осмотра, которую будут заполнять врачи;
- корни на прием ко всем необходимым врачам;
- объяснить, где находятся нужные кабинеты и как записаться в очередь (в некоторых заведениях уже работает электронная форма записи).
2. Необходимо сдать все необходимые анализы и пройти обследование. Затем пройти врачей.
3. Каждый из врачей после осмотра пишет заключение о состоянии здоровья военнослужащего. Под своим выводом каждый врач обязательно должен поставить подпись и заверить ее печатью.
Сроки для прохождения ВВК не определены законодательством и зависят в каждом конкретном случае от количества необходимых медицинских (специальных) исследований для установления диагноза и/или очередями и загруженностью врачей.
Как онлайн записаться на ВВК
Удаленно записать в электронную очередь на прохождение ВВК может начальник медицинской службы воинской части или это можно сделать непосредственно в учреждении здравоохранения.
Для того чтобы удаленно направить военнослужащего на ВВК, начальник медицинской службы воинской части делает соответствующий запрос через систему "е-Черга" и вносит данные военного. Секретарь ВВК здравоохранения обрабатывает этот запрос, и в зависимости от травм, ранений или заболеваний составляет список необходимых для будущего пациента врачей.
Если военная часть не перешла на удаленную запись на ВВК и направляет военнослужащего на комиссию без записи, ему следует обратиться в регистратуру учреждения здравоохранения, где должностное лицо медучреждения осуществит запись к соответствующим специалистам через электронную очередь.
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