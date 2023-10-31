Як цивільному самостійно підготуватися до мобілізації — поради воїна ЗСУ

Підготовка сержантського складу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Фото: Командування ДШВ ЗСУ/Facebook

Загальна мобілізація в Україні триває, тож кожен військовозобов'язаний чоловік, який визнаний ВЛК придатним або обмежено придатним до військової служби та немає відстрочки, може бути призваний до лав ЗСУ. До цього треба бути готовим кожному українцю як морально, так і фізично.

Як правильно підготуватися до мобілізації, що варто купити та зробити, порадив у своєму Twitter засновник програми Kontra Application Security Training Дмитро Козятинський (позивний "Ульф"), який служить бойовим медиком у ЗСУ.

Читайте також:

Він назвав кілька основних пунктів, які допоможуть легше розпочати військову службу та без яких служба в Збройних силах стане справжнім випробуванням.

Пункт №1 Спортивна підготовка

Для військового одна з найважливіших навичок — витривалість. Тож, варто регулярно займатися бігом та берпі. Важливо привчити себе до щоденного руху та зробити його звичкою.

Також військовослужбовці, не залежно від того у якому підрозділі проходять службу, постійно підіймають та носять важкі речі: цинки від БК, снаряди, побратимів, спорядження тощо. До цього потрібно підготувати спину. Це може врятувати від гриж та протрузій.

"Не потрібно 24/7 тягати залізо в залі, адже стати більшим не ваша мета (пошкодуйте побратимів, які вас витягуватимуть у разі чого). На мій погляд, краще для підготовки підійдуть функціональні тренування та кардіо + гіперекстензія або станова тяга", — порадив Козятинський.

Пункт №2 Уміння та навички

Військовий має володіти багатьма навичками:

керувати авто з механічною КП;

розбиратися в техниці;

стріляти;

надавати першу медичну допомогу;

готувати їжу (хоча б найпростіші страви) тощо.

Козятинський радить відвідати курси з медичної допомоги. Звернутися можна до:

"Всеукраїнської ради реанімації";

"МотоХелпу";

"Тактичної медицини Північ" тощо.

Не зайвим буде прочитання загальновійськової літератури, наприклад:

"Підручник рейнджера":

"Тактика легкої піхоти для дій малих груп".

Також варто підписатися на тематичні канали, які розповідають про службу у ЗСУ:

PSDinfo;

"Мілітарний";

"Американський піхотинець";

"Хлопці з Лісу" тощо.

Якщо дозволяють фінанси, краще записатися до школи операторів БПЛА і прибути на фронт з різними корисними вміннями. Військовий рекомендує Dronarium чи "Крук".

Крім цього, існують курси:

стрільби;

підготовки та тактики;

CQB (базової тактичної підготовки та зачистки приміщень).

Не зайвим буде дізнатися про те, як влаштовані ЗСУ, які є типи військ та чисельність підрозділів, які бувають види зброї та військові звання.

Підготовка сержантського складу Десантно-штурмових військ ЗСУ. Фото: Командування ДШВ ЗСУ/Facebook

Пункт №3 Речі та екіпіровка

За словами Дмитра Козятинського, цей пункт не є обов’язковим до виконання, оскільки у ЗСУ забезпечують усім необхідним.

Також не варто наперед купувати спорядження, краще дочекатися видачі речового майна та відштовхуватися від отриманого.

"Я знаю людей, що перед мобілізацією купили собі спорядження ціною у квартиру в Києві та потім половина була втрачена при переїздах, а інша половина лежала без діла. Якщо що — завжди зможете отримати речі поштою, на щастя, Нова пошта працює навіть у прифронтових містах", — додав воїн.

Але все ж таки є кілька речей, які можна і потрібно купити заздалегідь:

трекінгові шкарпетки (4 пари);

труси (4 штуки);

комплект термобілизни;

килимок для сидіння типу "поддупник" (вам часто доведеться сидіти на холодному);

каримат типу "гармошка";

активні навушники (для полігонів вистачить і бюджетного варіанту, щоб уберегти слух);

налобний ліхтарик;

спорк (ложковилка);

рушник із мікрофібри;

Після того, як воїн потрапив безпосередньо до підрозділу та отримав штатні речі, то можна докупити ще дещо, але за потребою. Дмитро радить придбати:

аптечку (якщо видали китайську);

зручний рюкзак;

якісний спальник;

плитоноску з легкими плитами;

комплект військової форми;

хорошу лопату.

"Загалом Збройні сили видають задовільні, а за деякими пунктами навіть хороші речі, і маючи зайві гроші можна збільшувати свій рівень комфорту майже до нескінченності. Чи варто це робити — вирішувати вам", — додав захисник.

Також слід купити кілька SIM-карток різних мобільних операторів — це збільшить доступне покриття інтернету та зв’язку.

Козятинський підкреслив, не варто купувати зброю, тепловізори, пристрої нічного бачення, дрони та інші специфічні штуки, особливо якщо ви не вмієте ними користуватися.

Пункт №4 Закрити всі гештальти

Під цим пунктом воїн мав на увазі, що майбутньому військовому варто завершити важливі цивільні справи, які можуть відривати від служби.

Якщо є хронічні хвороби, хворі зуби варто їх пролікувати. До того ж потрапити до стоматолога в армії буде проблематично.

Також захисник радить вакцинуватися від:

дифтерії;

правця;

кашлюку;

кору;

гепатиту;

грипу;

коронавірусу.

Крім цього "Ульф" радить зробити кілька копій усіх документів, скласти заповіт і передати близьким усілякі паролі, тому що на війні може статися все, що завгодно.

"Ці поради не слід розглядати як привід для відстрочення мобілізації, а скоріше як спосіб з користю витратити час у пошуках підрозділу або в очікуванні відношення", — підсумував Дмитро Козятинський.

Раніше ми повідомляли, кого заберуть до ЗСУ у першу чергу в листопаді 2023 року.

Нагадаємо, ми писали, що у Міноборони пояснили різницю служби за мобілізацією та за контрактом.

Також ми розповідали, яка спеціальність потрібна на фронті найбільше.