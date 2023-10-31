Как гражданскому самостоятельно подготовиться к мобилизации — советы воина ВСУ

Подготовка сержантского состава Десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

Общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому каждый военнообязанный мужчина, признанный ВВК годным или ограниченно годным к военной службе и не имеющий отсрочки, может быть призван в ряды ВСУ. К этому нужно быть готовым каждому украинскому как морально, так и физически.

Как правильно подготовиться к мобилизации, что стоит купить и сделать, посоветовал в своем Twitter основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский (позывной Ульф), который служит боевым медиком в ВСУ.

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Он назвал несколько основных пунктов, которые помогут легче приступить к военной службе и без которых служба в Вооруженных силах станет настоящим испытанием.

Пункт №1 Спортивная подготовка

Для военного один из важнейших навыков — выносливость. Следовательно, следует регулярно заниматься бегом и берпи. Важно приучить себя к ежедневному движению и сделать его привычкой.

Также военнослужащие, независимо от того, в каком подразделении проходят службу, постоянно поднимают и носят тяжелые вещи: цинки от БК, снаряды, собратьев, снаряжение и т.д. К этому нужно подготовить спину. Это может спасти от грыж и протрузий.

"Не нужно 24/7 таскать железо в зале, ведь стать больше не ваша цель (пожалейте собратьев, которые будут вытягивать вас в случае чего). На мой взгляд, лучше для подготовки подойдут функциональные тренировки и кардио + гиперэкстензия или тяга", — посоветовал Казатинский.

Пункт №2 Умения и навыки

Военный должен обладать многими навыками:

управлять авто с механической КП;

разбираться в технике;

стрелять;

оказывать первую медицинскую помощь;

готовить пищу (хотя бы самые простые блюда) и т.д.

Казатинский советует посетить курсы медицинской помощи. Обратиться можно к:

"Всеукраинскому совету реанимации";

"МотоХелпу";

"Тактической медицине Север" и т.д.

Не лишним будет прочтение общевойсковой литературы, например:

"Учебник рейнджера":

"Тактика лёгкой пехоты для действий малых групп".

Также следует подписаться на тематические каналы, рассказывающие о службе в ВСУ:

PSDinfo;

"милитарный";

"Американский пехотинец";

"Ребята из Леса" и т.д.

Если позволяют финансы, лучше записаться в школу операторов БПЛА и прибыть на фронт с разными полезными умениями. Военный рекомендует Dronarium или Крук.

Кроме этого, существуют курсы:

стрельбы;

подготовки и тактики;

CQB (базовой тактической подготовки и зачистки помещений).

Не лишним будет узнать о том, как устроены ВСУ, какие типы войск и численность подразделений, какие бывают виды оружия и воинские звания.

Подготовка сержантского состава Десантно-штурмовых войск ВСУ. Фото: Командование ДШВ ВСУ/Facebook

Пункт №3 Вещи и экипировка

По словам Дмитрия Козятинского, этот пункт не обязателен для выполнения, поскольку в ВСУ обеспечивают всем необходимым.

Также не стоит заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного.

"Я знаю людей, которые перед мобилизацией купили себе снаряжение ценой в квартиру в Киеве и потом половина была потеряна при переездах, а другая половина лежала без дела. Если что — всегда сможете получить вещи по почте, к счастью, Новая почта работает даже в прифронтовых городах", — добавил воин.

Но все же есть несколько вещей, которые можно и нужно купить заранее:

трекинговые носки (4 пары);

трусы (4 штуки);

комплект термобелья;

коврик для сиденья типа "поддупник" (вам часто придется сидеть на холодном);

каримат типа "гармошка";

активные наушники (для полигонов хватит и бюджетного варианта, чтобы уберечь слух);

налобный фонарик;

спорк (ложковилка);

полотенце из микрофибры;

После того, как воин попал непосредственно в подразделение и получил штатные вещи, можно докупить еще несколько, но по необходимости. Дмитрий советует приобрести:

аптечку (если выдали китайскую);

удобный рюкзак;

качественный спальник;

плитоноску с легкими плитами;

комплект военной формы;

хорошую лопату.

"В целом Вооруженные силы выдают удовлетворительные, а по некоторым пунктам даже хорошие вещи, и имея лишние деньги можно увеличивать свой уровень комфорта почти до бесконечности. Стоит ли это делать — решать вам", — добавил защитник.

Также следует купить несколько SIM-карт разных мобильных операторов — это увеличит доступное покрытие интернета и связи.

Казатинский подчеркнул, что не стоит покупать оружие, тепловизоры, устройства ночного видения, дроны и другие специфические штуки, особенно если вы не умеете ими пользоваться.

Пункт №4 Закрыть все гештальты

Под этим пунктом воин подразумевал, что будущему военному следует завершить важные гражданские дела, которые могут отрывать от службы.

Если есть хронические болезни, больные зубы следует их пролечить. К тому же попасть к стоматологу в армии будет проблематично.

Также защитник советует вакцинироваться от:

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

кори;

гепатита;

гриппа;

коронавируса.

Кроме этого "Ульф" советует сделать несколько копий всех документов, составить завещание и передать близким всяческие пароли, потому что на войне может произойти все что угодно.

"Эти советы не следует рассматривать как повод для отсрочки мобилизации, а скорее как способ с пользой потратить время в поисках подразделения или в ожидании отношения", — подытожил Дмитрий Козятинский.

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