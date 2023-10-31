Как гражданскому самостоятельно подготовиться к мобилизации — советы воина ВСУ

Как подготовиться к мобилизации — воин ВСУ дал важные советы новичкам
Общая мобилизация в Украине продолжается, поэтому каждый военнообязанный мужчина, признанный ВВК годным или ограниченно годным к военной службе и не имеющий отсрочки, может быть призван в ряды ВСУ. К этому нужно быть готовым каждому украинскому как морально, так и физически.
Как правильно подготовиться к мобилизации, что стоит купить и сделать, посоветовал в своем Twitter основатель программы Kontra Application Security Training Дмитрий Козятинский (позывной Ульф), который служит боевым медиком в ВСУ.
Он назвал несколько основных пунктов, которые помогут легче приступить к военной службе и без которых служба в Вооруженных силах станет настоящим испытанием.
Пункт №1 Спортивная подготовка
Для военного один из важнейших навыков — выносливость. Следовательно, следует регулярно заниматься бегом и берпи. Важно приучить себя к ежедневному движению и сделать его привычкой.
Также военнослужащие, независимо от того, в каком подразделении проходят службу, постоянно поднимают и носят тяжелые вещи: цинки от БК, снаряды, собратьев, снаряжение и т.д. К этому нужно подготовить спину. Это может спасти от грыж и протрузий.
"Не нужно 24/7 таскать железо в зале, ведь стать больше не ваша цель (пожалейте собратьев, которые будут вытягивать вас в случае чего). На мой взгляд, лучше для подготовки подойдут функциональные тренировки и кардио + гиперэкстензия или тяга", — посоветовал Казатинский.
Пункт №2 Умения и навыки
Военный должен обладать многими навыками:
- управлять авто с механической КП;
- разбираться в технике;
- стрелять;
- оказывать первую медицинскую помощь;
- готовить пищу (хотя бы самые простые блюда) и т.д.
Казатинский советует посетить курсы медицинской помощи. Обратиться можно к:
- "Всеукраинскому совету реанимации";
- "МотоХелпу";
- "Тактической медицине Север" и т.д.
Не лишним будет прочтение общевойсковой литературы, например:
- "Учебник рейнджера":
- "Тактика лёгкой пехоты для действий малых групп".
Также следует подписаться на тематические каналы, рассказывающие о службе в ВСУ:
- PSDinfo;
- "милитарный";
- "Американский пехотинец";
- "Ребята из Леса" и т.д.
Если позволяют финансы, лучше записаться в школу операторов БПЛА и прибыть на фронт с разными полезными умениями. Военный рекомендует Dronarium или Крук.
Кроме этого, существуют курсы:
- стрельбы;
- подготовки и тактики;
- CQB (базовой тактической подготовки и зачистки помещений).
Не лишним будет узнать о том, как устроены ВСУ, какие типы войск и численность подразделений, какие бывают виды оружия и воинские звания.
Пункт №3 Вещи и экипировка
По словам Дмитрия Козятинского, этот пункт не обязателен для выполнения, поскольку в ВСУ обеспечивают всем необходимым.
Также не стоит заранее покупать снаряжение, лучше дождаться выдачи вещевого имущества и отталкиваться от полученного.
"Я знаю людей, которые перед мобилизацией купили себе снаряжение ценой в квартиру в Киеве и потом половина была потеряна при переездах, а другая половина лежала без дела. Если что — всегда сможете получить вещи по почте, к счастью, Новая почта работает даже в прифронтовых городах", — добавил воин.
Но все же есть несколько вещей, которые можно и нужно купить заранее:
- трекинговые носки (4 пары);
- трусы (4 штуки);
- комплект термобелья;
- коврик для сиденья типа "поддупник" (вам часто придется сидеть на холодном);
- каримат типа "гармошка";
- активные наушники (для полигонов хватит и бюджетного варианта, чтобы уберечь слух);
- налобный фонарик;
- спорк (ложковилка);
- полотенце из микрофибры;
После того, как воин попал непосредственно в подразделение и получил штатные вещи, можно докупить еще несколько, но по необходимости. Дмитрий советует приобрести:
- аптечку (если выдали китайскую);
- удобный рюкзак;
- качественный спальник;
- плитоноску с легкими плитами;
- комплект военной формы;
- хорошую лопату.
"В целом Вооруженные силы выдают удовлетворительные, а по некоторым пунктам даже хорошие вещи, и имея лишние деньги можно увеличивать свой уровень комфорта почти до бесконечности. Стоит ли это делать — решать вам", — добавил защитник.
Также следует купить несколько SIM-карт разных мобильных операторов — это увеличит доступное покрытие интернета и связи.
Казатинский подчеркнул, что не стоит покупать оружие, тепловизоры, устройства ночного видения, дроны и другие специфические штуки, особенно если вы не умеете ими пользоваться.
Пункт №4 Закрыть все гештальты
Под этим пунктом воин подразумевал, что будущему военному следует завершить важные гражданские дела, которые могут отрывать от службы.
Если есть хронические болезни, больные зубы следует их пролечить. К тому же попасть к стоматологу в армии будет проблематично.
Также защитник советует вакцинироваться от:
- дифтерии;
- столбняка;
- коклюша;
- кори;
- гепатита;
- гриппа;
- коронавируса.
Кроме этого "Ульф" советует сделать несколько копий всех документов, составить завещание и передать близким всяческие пароли, потому что на войне может произойти все что угодно.
"Эти советы не следует рассматривать как повод для отсрочки мобилизации, а скорее как способ с пользой потратить время в поисках подразделения или в ожидании отношения", — подытожил Дмитрий Козятинский.
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