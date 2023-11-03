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Что делать, если, несмотря на болезни, вас мобилизовали в ВСУ — советы юристки

3 ноября 2023 23:13
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация в Украине — как действовать мужчинам, которых призвали в ВСУ с болезнями
Украинский военнослужащий на фронте Фото: Дмитрий Смольенко
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине действуют военное положение и всеобщая мобилизация. В ходе этого процесса в ВСУ призывают лиц, пригодных к военной службе по состоянию здоровья. Вывод об этом дает исключительно военно-врачебная комиссия. В то же время бывают случаи, когда ошибочно мобилизуют тех, кто имеет законную отсрочку из-за имеющихся болезней.

Как действовать украинцам в такой ситуации, можно ли обжаловать решение ВВК и уволиться с военной службы, рассказала юрист Анастасия Цыбулько в комментарии РБК-Украина.

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Что делать, если мобилизовали больного

Военная медкомиссия не имеет права признавать годным мужчину, имеющего одну из болезней, определенных Приказом № 402 об утверждении Положения о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины.

Как объясняет правовед, если лицо, имеющее болезни, было мобилизовано, а его состояние здоровья впоследствии ухудшилось, он имеет полное право на получение увольнения с военной службы.

Чтобы уволиться, необходимо опять же пройти военно-врачебную комиссию, которая должна подтвердить непригодность лица и соответственно снять его с военного учета.

"Если больного призвали в ряды ВСУ без учета соответствующих справок о его болезни или без проведения медицинского осмотра, то необходимо требовать проведения нового осмотра, чтобы получить возможность уволиться с ВСУ по состоянию здоровья", — отмечает юрист.

Обжалование предусматривает:

  1. Представление рапорта непосредственному командиру с обоснованием имеющихся проблем со здоровьем.
  2. Получение направления на прохождение ВВК.
  3. Подготовка всех медицинских документов, подтверждающих имеющиеся проблемы со здоровьем.
  4. Прохождение ВВК и получение заключения.
  5. ВВК направляет заключение в воинскую часть, принимающую решение об увольнении по состоянию здоровья.

Какие нужны документы для обжалования решения ВВК

Специалист подчеркнула, что военнообязанному следует в первую очередь подготовить бумаги, которые будут свидетельствовать о необъективности вывода ВВК о состоянии здоровья.

Такими могут быть:

  • медицинские справки;
  • копии документов с историей болезней;
  • выводы врачей (государственной больницы) относительно наличия определенных болезней, которые могут существенно повлиять на несение службы или вообще невозможность выполнения своих служебных обязанностей.

 

Раньше мы писали, как подготовиться к прохождению ВВК, если есть серьезные заболевания.

Напомним, мы сообщали, что воин ВСУ дал важные советы новичкам, как подготовиться к мобилизации.

Также мы рассказывали, кого из украинских мужчин не призовут принудительно в ноябре 2023 года.

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