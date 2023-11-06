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Чи можуть працівники ТЦК заходити на приватну територію — відповідь юриста

6 листопада 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Чи можуть працівники ТЦК заходити на приватну територію — відповідь юриста
Співробітники ТЦК прийшли на приватну територію. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Адвокат Катерина Аніщенко висловила думку про допустимість дій співробітників територіальних центрів комплектування (ТЦК) щодо процесу вручення повісток в Україні. Вона зазначила, що згідно з нормами українського закону військові можуть вручити повістку особисто, перебуваючи в місці проживання громадянина.

Про це юрист розповіла у коментарі РБК-Україна

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Чи можуть співробітники ТЦК заходити на приватну територію

Аніщенко наголосила, що представники військового комісаріату та поліцейські мають право законно входити на приватну власність, зокрема, у двори та квартири, щоб здійснити вручення повісток.

Однак, при цьому мають бути суворо дотримані процедури, встановлені законодавством, не порушуючи прав та свобод громадян відповідно до законів країни.

Вона також уточнила, що співробітники комісаріату повинні мати при собі відповідні офіційні документи, які б підтверджували їх повноваження. Будь-який громадянин має право вимагати пред'явлення цих документів для перевірки.

На закінчення, Катерина Аніщенко повідомила, що ігнорування або відмова підписати повістку, що вручається, не позбавляє людини від юридичних зобов'язань, які можуть бути прописані в документі, і не захищає від можливих юридичних наслідків.

Нагадаємо, що командир штурмового взводу 3-ї окремої штурмової бригади із позивним "Малий" прокоментував примусову мобілізацію в Україні. Він вважає, що військкомати мають змінити підхід до мобілізаційних заходів. Не можна змушувати людину йти воювати.

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