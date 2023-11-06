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Могут ли сотрудники ТЦК заходить на частную территорию — ответ юриста

6 ноября 2023 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Могут ли сотрудники ТЦК заходить на частную территорию — ответ юриста
Сотрудники ТЦК пришли на частную территорию. Фото: armyinform.com.ua
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Адвокат Екатерина Анищенко высказала мнение о допустимости действий сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК), касающихся процесса вручения повесток на Украине. Она указала, что согласно нормам украинского закона, военные могут вручить повестку лично, находясь в месте проживания гражданина.

Об этом юрист рассказала в комментарии РБК-Украина.

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Могут ли сотрудники ТЦК заходить на частную территорию

Анищенко подчеркнула, что представители военного комиссариата и полицейские обладают правом законно входить на частную собственность, в частности, в дворы и квартиры, чтобы осуществить вручение повесток.

Однако, при этом должны быть строго соблюдены процедуры, установленные законодательством, не нарушая прав и свобод граждан, в соответствии с законами страны.

Она также уточнила, что сотрудники комиссариата должны иметь при себе соответствующие официальные документы, подтверждающие их полномочия. Любой гражданин имеет полное право требовать предъявления этих документов для проверки.

В заключение, Екатерина Анищенко сообщила, что игнорирование или отказ подписать вручаемую повестку не избавляет человека от юридических обязательств, которые могут быть прописаны в документе, и не защищает от возможных юридических последствий.

Напомним, что командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады с позывным "Малый" прокомментировал принудительную мобилизацию в Украине. Он считает, что военкоматы должны изменить подход к мобилизационным мерам. Нельзя заставлять человека идти воевать.

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