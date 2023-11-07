В МОЗ назвали варианты обжалования решения ВВК — детали

Помощь юристов военнослужащим. Иллюстративное фото: google.com

Незаконно мобилизованные украинцы, имеющие врожденные патологические болезни, могут оспорить решение военно-врачебных комиссий. Для этого существуют два имеющихся варианта.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

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Варианты обжалования решений ВВК в Украине

В ведомстве напоминают: обжаловать решение ВВК можно, если военнослужащий или мобилизованный считает, что решение комиссии не отражает реального состояния здоровья.

"Вариантов обжалования два: в досудебном порядке и через суд", — уточняют в Минздраве.

Обжалование в досудебном порядке

В ведомстве советуют начинать с обжалования в досудебном порядке. Для этого необходимо:

Написать заявление о несогласии с выводами ВВК и просьбой пересмотреть указанное решение высшим ВВК;

Добавить в заявление все соответствующие медицинские документы, копию предварительного решения ВВК и копию военного билета (удостоверение офицера);

С такими документами и заявлением необходимо либо самостоятельно прийти в высшую ВВК, либо отправить по почте в адрес соответствующей ВВК.

По итогам рассмотрения комиссия пересматривает заявление или может направить повторный медосмотр. Далее заявителю предоставляется новый вывод о состоянии здоровья.

Обжалование через суд

Если первый метод не дал результата, заявитель может обратиться в суд.

Суд не может отменить решение ВВК по медицинским показаниям, но имеет полномочия установить нарушения в процедуре проведения военно-врачебной комиссии. Решение ВВК может быть отменено только на этом основании — то есть, по решению суда.

Напомним, ранее Министерство обороны Украины обновило список болезней, с которыми могут мобилизовать. Также юристы-правозащитники объяснили, имеют ли право сотрудники ТЦК СП заходить на частную территорию без разрешения собственника.