Міноборони оновило список хвороб, з якими можуть мобілізувати

Проходження військовим ВЛК. Фото: Armyinform.ua

Мобілізації в Україні під час воєнного стану підлягають чоловіки віком від 28 до 60 років, які будуть визнані придатними до служби за висновками ВЛК. Міноборони оновило список хвороб, який визначає придатність до військової служби. Зокрема, щодо ступеня погіршення зору ВЛК можуть визнати придатним, обмежено придатним або непридатним до служби того чи іншого військового.

Про це повідомляє ТСН.ua.

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Усе залежить від ступеня погіршення зору. Непридатним до мобілізації зі зняттям з військового обліку вважається той, у кого:

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,3 і нижче,

гострота зору обох очей 0,2 і нижче.

Який зір робить військового обмежено придатним до військової служби

гострота зору (з корекцією) одного ока нижче 0,1 або є сліпота ока,

відсутність очного яблука при гостроті зору другого ока 0,4 і вище,

гострота зору одного ока 0,3 при гостроті зору другого ока від 0,3 до 0,1.

ВЛК повинна індивідуально визначити придатність чи обмежену придатність військовозобов'язаного до служби, якщо у чоловіка гострота зору з корекцією одного ока менше ніж 0,1, а гострота другого ока з корекцією 1,0.

Визначення придатності до служби зі складними захворюваннями зору

Якщо у військовозобов’язаного є складний гіперметропічний астигматизм, то варто звернути увагу на показники хвороби. Знаючи показники, можна самому визначити, яку статтю придатності має встановити ВЛК: або обмежену придатність, або придатність до служби.

Якщо у військовозобов’язаного є амбліопія, то ВЛК визнає його обмежено придатним, навіть якщо хвороба загострюється.

За умови, якщо військовозобов’язаний має хронічну судинну оптичну нейропатію, то визначення його придатності до служби залежить від специфіки захворювання. Так, непридатними вважаються ті, в якого хронічна сенсорно-моторна або автономна нейропатія. Обмежено придатними під час воєнного стану визнаються ті, у кого є дистальна нейропатія з больовим синдромом.

Нагадаємо, 2024 рік стане для України ще одним роком викликів та боротьби за свободу й незалежність. Воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть допоки країна-окупант Росія не зазнає повної поразки та не залишить усі окуповані та анексовані території нашої держави. Українська влада продовжує вдосконалювати закони щодо мобілізації, тож у новому році на громадян очікують серйозні зміни та покращення в мобілізаційних процесах.