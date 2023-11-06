Мобілізація в Україні — добровольцям дозволять обирати, ким служити

Українські військові беруть участь у військових навчаннях поблизу кордону з Білоруссю, 11 березня 2023 року. Фото: REUTERS/Violeta Santos

Вже у грудні в Україні буде запущено пілотний проєкт "смарт-мобілізація", за яким мобілізовані громадяни матимуть змогу обирати собі спеціальність у ЗСУ. Даний проєкт курують Міністерство оборони разом із Міністерством цифрової трансформації.

Деталі цієї ініціативи розкрила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі телемарафону.

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Так, Чорногоренко підкреслила, обирати, ким служити в лавах Збройних сил зможуть виключно добровольці. У відомствах вважають, що можливість вибору додасть мотивації громадянам, які виявили бажання добровільно стати військовослужбовцем, а також дозволить їм досягти максимальної ефективності на полі бою або в тилу.

Першою професією, яку запропонують на вибір буде "оператор дронів".

Як стати оператором дронів? Добровольцю необхідно буде подати заявку та пройти кілька співбесід, за результатами яких ухвалюється рішення, чи підходить доброволець для цієї спеціальності. Після, якщо особа підходить, її направлять спершу на базову військову підготовку, а далі на фахову.

"Це новий більш людиноцентричний підхід, коли ти можеш сам обрати, ким тобі служити, і де будеш найбільш ефективним", — сказала заступниця міністра.

Поки що відомства сфокусовані на тому, щоб запустити проєкт для першопроходців. Проте, Чорногоренко наголосила, що незабаром добровольцям додадуть й інші спеціальності. Зокрема йдеться про велику кількість вакансій у тилу, адже Збройним силам терміново потрібні кадри не лише на фронті.

Надалі в планах Міноборони створити портал із вакансіями у ЗСУ. Крім того, міністерство готується до ще однієї зміни — надати цивільним рекрутинговим агенціям право займатися підбором військовослужбовців. До цих агенцій також зможуть звертатися добровольці.

Після спілкування з рекрутерами українцям буде простіше визначитися, де їхні навички зможуть стати у пригоді та яке навчання краще пройти.

Варто зауважити, що першими, хто в Україні почав набирати добровольців за допомогою профільного порталу з працевлаштування стала бригада "Азов". Там з'явилося понад 300 вакансій із зарплатами до 125 тис. грн.

Також окрема сторінка є у Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Раніше ми повідомляли, що голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв пояснив деталі переходу з призову на рекрутинг.

Нагадаємо, ми писали, що в оборонному комітеті Ради запропонували мобілізувати чоловіків не лише до лав ЗСУ.

Також ми розповідали, в Україні хочуть запустити "смарт-мобілізацію".