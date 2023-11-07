Минобороны обновило список болезней, с которыми могут мобилизовать

Прохождение военным ВЛК. Фото: Armyinform.ua

Мобилизации в Украине во время военного положения подлежат мужчины от 28 до 60 лет, которые будут признаны годными к службе по выводам ВЛК. Минобороны обновило список болезней, определяющий пригодность к военной службе. В частности, по степени ухудшения зрения ВЛК могут признать пригодным, ограниченно пригодным или непригодным к службе того или иного военного.

Об этом сообщает ТСН.ua.

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Все зависит от степени ухудшения зрения. Непригодным к мобилизации со снятием с военного учета считается тот, у кого:

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,3 и ниже,

острота зрения обоих глаз 0,2 и ниже.

Какое зрение делает военного ограниченно пригодным к военной службе

острота зрения (с коррекцией) одного глаза ниже 0,1 или есть слепота глаза,

отсутствие глазного яблока при остроте зрения второго глаза 0,4 и выше,

острота зрения одного глаза 0,3 при остроте зрения второго глаза от 0,3 до 0,1.

ВЛК должна индивидуально определить пригодность или ограниченную пригодность военнообязанного к службе, если у мужчины острота зрения с коррекцией одного глаза меньше 0,1, а острота второго глаза с коррекцией 1,0.

Определение пригодности к службе со сложными заболеваниями зрения

Если у военнообязанного есть сложный гиперметропический астигматизм, следует обратить внимание на показатели болезни. Зная показатели, можно самому определить, какую статью пригодности должен установить ВЛК: либо ограниченная пригодность, либо пригодность к службе.

Если у военнообязанного есть амблиопия, то ВЛК сочтет его ограниченно пригодным, даже если болезнь обостряется.

При условии, что военнообязанный имеет хроническую сосудистую оптическую нейропатию, то определение его пригодности к службе зависит от специфики заболевания. Да, непригодными считаются те, у которого хроническая сенсорно-моторная или автономная нейропатия. Ограниченно пригодными во время военного состояния признаются те, у кого есть дистальная нейропатия с болевым синдромом.

Напомним, 2024 год станет для Украины еще одним годом вызовов и борьбы за свободу и независимость. Военное положение и общая мобилизация будут продолжаться до тех пор, пока страна-оккупант Россия не потерпит полное поражение и не оставит все оккупированные и аннексированные территории нашего государства. Украинская власть продолжает совершенствовать законы по мобилизации, поэтому в новом году граждан ожидают серьезные изменения и улучшения в мобилизационных процессах.