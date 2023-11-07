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Як зміниться мобілізація в Україні 2024 року — головні нововведення

7 листопада 2023 19:06
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Дмитро Струк
Редактор
Мобілізація в Україні — які важливі зміни готує влада на 2024 рік
Озброєні українські військовослужбовці готові захищати державу. Фото: Генштаб ЗСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитро Струк
Дмитро Струк
Редактор

2024 рік стане для України ще одним роком викликів та боротьби за свободу й незалежність. Воєнний стан та загальна мобілізація триватимуть допоки країна-окупант росія не зазнає повної поразки та не залишить усі окуповані та анексовані території нашої держави. Українська влада продовжує вдосконалювати закони щодо мобілізації, тож у новому році на громадян очікують серйозні зміни та покращення в мобілізаційних процесах.

До яких важливих змін щодо проведення мобілізації слід готуватися українцям у наступному 2024 році, розповідаємо далі в матеріалі. 

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Мобілізація в Україні — що зміниться для військовозобов'язаних 2024 року

Найголовніша зміна 2024 року — заповнення прогалин в українському законодавстві, які дозволяють військовозобов'язаним чоловікам ухилятися від військової служби.

Сюди слід віднести такі пункти:

  • розширення переліку громадян, які придатні до проходження військової служби;
  • залучення до військового резерву якомога більшої кількості громадян;
  • повноцінна робота Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, що має назву "Оберіг";
  • робота автоматизованої системи контролю та обліку підготовки українців до проходження військової служби.

Щодо покращення в мобілізаційних процесів, то в наступному  році з'явиться так звана практика бойового стажування. Тобто мобілізовані особи будуть відправлені до досвідчених підрозділів, які допоможуть у підготовці.

 

Загальна мобілізація 2024 року — які серйозні зміни очікують на українців
У Луцьку новобранці-прикордонники склали присягу на вірність Україні. Фото: Facebook/ДПСУ

Робота електронного реєстру "Оберіг"

Головне інновацією стане повноцінне впровадження 2024 року е-реєстру. Для повноцінної роботи бази потрібно ухвалити проєкт закону № 10062, який перебуває на розгляді профільного комітету. Він передбачає, що військовозобов'язані зможуть подавати свої дані військкоматам (ТЦК) або перевіряти інформацію про себе онлайн. Працюватиме все через "Дію".

Як раніше вже зазначав Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, е-реєстр почав функціонувати з жовтня 2023 року. Він постійно наповнюється інформацією про призовників, військовозобов'язаних та резервістів. 

База містить наступну інформацію: 

  • персональні дані призовників, військовозобов'язаних та резервістів;
  • паспортні дані;
  • контактні дані;
  • сімейний стан;
  • освіта;
  • місце роботи;
  • наявність дітей;
  • відомості про дати та цілі всіх поїздок за кордон та дати повернення;
  • дані про наявність судимостей;
  • наявність підстав для виїзду за кордон під час воєнного стану;
  • результати явки до ТЦК та проходження медкомісії;
  • відомості про участь у бойових діях, отримання бойових поранень тощо.

Федоров також наголосив, що реєстр — досить захищена система, тому вплинути на надану інформацію ззовні майже неможливо. 

 

Мобілізація в Україні: що зміниться для військовозобов'язаних 2024 року
Український військовий працює за комп'ютером. Фото: armyinform.com.ua

Раніше ми повідомляли, що в поліції дали відповідь, чи справді в Україні можлива мобілізація зеків.

Нагадаємо, ми писали, що голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв пояснив деталі переходу з призову на рекрутинг.

Також ми розповідали, що в оборонному комітеті Ради запропонували мобілізувати чоловіків не лише до лав ЗСУ. 

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