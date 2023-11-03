Чоловіків в Україні пропонують мобілізувати не лише на фронт — що відомо

Заходи з призову на військову службу військовозобов’язаних та резервістів. Фото: АрмияInform

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення рф. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Водночас нещодавно була озвучена пропозиція проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).

Таку думку висловив Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді". Він підкреслив, що наразі ця потреба особливо актуальна.

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Так, за словами Рахманіна, дуже багато українських підприємств потребують кваліфікованих спеціалістів.

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони й розвідки Сергій Рахманін. Фото: wiadomosci.wp.pl

"Умовно кажучи, є завод в Одеській області і є людина відповідного фаху в Чернівецькій області. Її можуть мобілізувати та відправити, наприклад, штурмувати посадки, а, можливо, з огляду на її фах та кваліфікацію, її варто мобілізувати на це підприємство в Одеській області, де відповідного спеціаліста нема", — пояснив чиновник.

Проте, наразі в країні немає відповідного закону який би дозволив це зробити. Саме тому, Рахманін зазначив, що розглядає можливість представлення в парламенті відповідного законопроєкту, хоча й не має великих надій на те, що його ідеї будуть прийняті з розумінням.

Крім цього, парламентар висловив свою думку про можливе посилення мобілізаційних заходів в Україні. З його слів, ситуація на Сході країни вже розглядається як війна на виснаження, і одним з ключових ресурсів для перемоги є мобілізація.

"Коли планувалася велика наступальна операція (яка і зараз триває), то, починаючи з листопада і приблизно по квітень-травень мобілізаційні плани суттєво збільшувалися. Зараз, наскільки я розумію, додаткова потреба в ресурсах знадобиться і через втрати особового складу (через загиблих, поранених під час бойових дій) і, можливо, через необхідність формувати нові з'єднання, нові бригади", — зауважив нардеп.

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