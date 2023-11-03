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Не только в ряды ВСУ — куда предлагают мобилизовать украинцев

3 ноября 2023 17:04
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мужчин в Украине предлагают мобилизовать не только на фронт — что известно
Меры по призыву на военную службу военнообязанных и резервистов. Фото: АрмияInform
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация через полномасштабное вторжение россии. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время, недавно было озвучено предложение проводить мобилизацию не только в ряды ВСУ, но и на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).

Такое мнение выразил член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью "Украинской правде". Он подчеркнул, что сейчас эта потребность особенно актуальна.

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Так, по словам Рахманина, очень многие украинские предприятия нуждаются в квалифицированных специалистах.

 

Мужчин в Украине предлагают мобилизовать не только на фронт - что известно
Член парламентского комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Сергей Рахманин. Фото: wiadomosci.wp.pl

"Условно говоря, есть завод в Одесской области и есть человек соответствующей специальности в Черновицкой области. Его могут мобилизовать и отправить, например, штурмовать посадки, а, возможно, учитывая его профессию и квалификацию, его следует мобилизовать на это предприятие в Одесской области, где соответствующего специалиста нет", — объяснил чиновник.

Однако сейчас в стране нет соответствующего закона, который бы позволил бы это сделать. Именно поэтому Рахманин отметил, что рассматривает возможность представления в парламенте соответствующего законопроекта, хотя и не имеет больших надежд на то, что его идеи будут приняты с пониманием.

Кроме того, парламентарий выразил свое мнение о возможном усилении мобилизационных мероприятий в Украине. По его словам, ситуация на Востоке уже рассматривается как война на истощение, и одним из ключевых ресурсов для победы является мобилизация.

"Когда планировалась большая наступательная операция (которая и сейчас длится), то, начиная с ноября и примерно по апрель-май мобилизационные планы существенно увеличивались. Сейчас, насколько я понимаю, дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потерь личного состава (из-за погибших, раненых) во время боевых действий) и, возможно, из-за необходимости формировать новые соединения, новые бригады", — отметил нардеп.

Ранее мы сообщали, какая специальность нужна на фронте больше всего.

Напомним, мы писали, кого заберут в ВСУ, в первую очередь, в ноябре 2023 года.

Также мы рассказывали, как подготовиться к мобилизации — воин ВСУ дал важные советы новичкам.

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