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У Раді пояснили деталі переходу з призову на рекрутинг

6 листопада 2023 12:59
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Раді пояснили деталі переходу з призову на рекрутинг
Українські військові зі зброєю. Фото: Генштаб ЗСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

В Україні здійснюватиметься перехід із призову на службу в армію на рекрутинг. Це відбудеться протягом п'яти років, а від строкової служби планують відмовитись на користь контрактної.

Про це розповів заступник голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верховної Ради, голова постійної делегації України в ПА НАТО Єгор Чернєв в ефірі телемарафону.

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Перехід від строкової служби до рекрутингу

За словами народного депутата, перехід планується у мирний час, бо під час воєнного стану армії необхідна достатня кількість людей.

"Тому що під час воєнного стану основна ціль — щоб у нашого війська було достатньо людей. Контрактна основа — це більш, на мою думку, для мирного часу буде", — сказав він.

Українська влада має намір відмовитися від строкової служби, натомість громадяни призовного віку проходитимуть інтенсивне навчання у своїх вищих навчальних закладах. Це буде не номінальна військова кафедра, а реальна підготовка майбутнього кадрового резерву армії.

"Знову ж таки рекрутинг — це про те, що люди набиратимуться базуючися на їх освіті, яку вони мають і щоб вони були максимально корисними війську. А не так, як, на жаль, це буває зараз. Коли ми "мікроскопом забиваємо цвях". Оскільки деякі люди освітою, яка може бути корисною в певних підрозділах, зараз сидять в окопах та відбивають атаки", — зазначив Чернєв.

Мета переходу армії на рекрутинг

Однією з головних цілей цього прогнозованого або планового переходу на 5 років є інтеграція України до євроатлантичної спільноти та впровадження стандартів НАТО з рекрутингу та контрактної служби.

"От все це загалом, я сподіваюся, дозволить нам мати сучасну європейську чи євроатлантичну армію в Україні за 5 років", — пояснив Чернєв.

Нагадаємо, що очільник Міноборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Він визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років.

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