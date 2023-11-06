В Раде объяснили детали перехода с призыва на рекрутинг

Украинские военные с оружием. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине будет осуществляться переход по призыву на службу в армию на рекрутинг. Это произойдет в течение пяти лет, а от срочной службы планируется отказаться в пользу контрактной.

Об этом рассказал заместитель председателя Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев в эфире телемарафона.

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Переход от срочной службы на рекрутинг

По словам народного депутата, переход планируется в мирное время, потому что во время военного положения армии необходимо достаточное количество людей.

"Потому что во время военного положения основная цель — чтобы у нашего войска было достаточно людей. Контрактная основа — это больше, по-моему, для мирного времени будет", — сказал он.

Украинские власти намерены отказаться от срочной службы, а граждане призывного возраста будут проходить интенсивное обучение в своих высших учебных заведениях. Это не номинальная военная кафедра, а реальная подготовка будущего кадрового резерва армии.

"Опять же рекрутинг — это о том, что люди будут набираться, базируясь на их образовании, которое у них есть, и чтобы они были максимально полезны войску. А не так, как, к сожалению, это бывает сейчас. Когда мы "микроскопом забиваем гвозди". Поскольку некоторые люди с образованием, которое может оказаться полезным в определенных подразделениях, сейчас сидят в окопах и отбивают атаки", — отметил Чернев.

Цель перехода армии на рекрутинг

Одной из главных целей этого прогнозируемого или планового перехода на 5 лет является интеграция Украины в евроатлантическое сообщество и внедрение стандартов НАТО по рекрутингу и контрактной службе.

"Вот все это в целом, я надеюсь, позволит нам иметь современную европейскую или евроатлантическую армию в Украине за 5 лет", — пояснил Чернев.

Напомним, что глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет.