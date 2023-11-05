Чи буде призов — Умєров затвердив нові умови набору людей в армію

Міністр оборони України Рустем Умєров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Очільник Міноборони Рустем Умєров підписав Наказ про затвердження Концепції військової кадрової політики до 2028 року. Він визначає стратегічне бачення розвитку військової кадрової політики у сфері оборони впродовж наступних п’яти років. Зокрема, ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом.

Про це повідомляє Міноборони.

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Концепція військової кадрової політики Міноборони

"Головний акцент концепції — гарантоване задоволення потреб ЗСУ в людях під час повномасштабної війни, інтеграція в євроатлантичний безпековий простір, взаємосумісність ЗСУ зі збройними силами держав-членів НАТО", — йдеться у повідомленні.

У Міноборони розповіли про очікувані результати:

ЗСУ перейдуть на військову службу за контрактом. Строкову військову службу замінять інтенсивною військовою підготовкою громадян призовного віку;

в Україні функціонуватиме дієва система рекрутингу ЗСУ професійним і вмотивованим особовим складом;

людиноцентричний підхід до управління кар’єрою військовослужбовців з урахуванням їхньої освіти, професійного розвитку, гендерної рівності. Рівні можливості чоловіків і жінок в ЗСУ;

удосконалена електронна система військового обліку;

автоматизовані та цифровізовані процеси управління персоналом;

розширена співпраця між українськими вищими навчальними закладами та вишами держав-членів НАТО і ЄС;

ефективна та прозора система грошового забезпечення військовослужбовців та забезпечення їх житлом;

вдосконалене психологічне забезпечення;

нова культура взаємовідносин між командирами та підлеглими;

належні умови для переходу від військової кар’єри до цивільного життя військовослужбовців, які підлягають звільненню з військової служби.

Нагадаємо, в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація через повномасштабне вторгнення РФ. Призову підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років. Водночас нещодавно була озвучена пропозиція проводити мобілізацію не лише до лав ЗСУ, а й на підприємства військово-промислового комплексу (ВПК).