Будет ли призыв — Умеров утвердил новые условия набора людей в армию

Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua

Глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет. В частности, ВСУ перейдут на военную службу по контракту.

Об этом сообщает Минобороны.

Читайте также:

Концепция военной кадровой политики Минобороны

"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали об ожидаемых результатах:

ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;

в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;

человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;

усовершенствованная электронная система военного учета;

автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;

расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;

эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;

усовершенствованное психологическое обеспечение;

новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;

надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время недавно было озвучено предложение проводить мобилизацию не только в ряды ВСУ, но и на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).