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Будет ли призыв — Умеров утвердил новые условия набора людей в армию

5 ноября 2023 14:39
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Будет ли призыв — Умеров утвердил новые условия набора людей в армию
Министр обороны Украины Рустем Умеров. Фото: facebook.com/rustemumerov.ua
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Глава Минобороны Рустем Умеров подписал Приказ об утверждении Концепции военной кадровой политики до 2028 года. Он определяет стратегическое видение развития военной кадровой политики в сфере обороны в течение следующих пяти лет. В частности, ВСУ перейдут на военную службу по контракту.

Об этом сообщает Минобороны.

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"Главный акцент концепции — гарантированное удовлетворение потребностей ВСУ в людях во время полномасштабной войны, интеграция в евроатлантическое пространство безопасности, взаимосовместимость ВСУ с вооруженными силами государств-членов НАТО", — говорится в сообщении.

В Минобороны рассказали об ожидаемых результатах:

  • ВСУ перейдут на военную службу по контракту. Срочную военную службу заменят интенсивной военной подготовкой граждан призывного возраста;
  • в Украине будет функционировать действенная система рекрутинга ВСУ профессиональным и мотивированным личным составом;
  • человекоцентрический подход к управлению карьерой военнослужащих с учетом их образования, профессионального развития, гендерного равенства. Уровни возможности мужчин и женщин в ВСУ;
  • усовершенствованная электронная система военного учета;
  • автоматизированные и цифровые процессы управления персоналом;
  • расширенное сотрудничество между украинскими высшими учебными заведениями и вузами государств-членов НАТО и ЕС;
  • эффективная и прозрачная система денежного довольствия военнослужащих и обеспечения их жильем;
  • усовершенствованное психологическое обеспечение;
  • новая культура взаимоотношений между командирами и подчиненными;
  • надлежащие условия для перехода от военной карьеры к гражданской жизни военнослужащих, подлежащих увольнению с военной службы.

Напомним, в Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Призову подлежат военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет. В то же время недавно было озвучено предложение проводить мобилизацию не только в ряды ВСУ, но и на предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК).

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