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Как изменится мобилизация в Украине в 2024 году — главные нововведения

7 ноября 2023 19:06
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор
Мобилизация в Украине — какие важные изменения готовят власти на 2024 год
Вооруженные украинские военнослужащие готовы защищать государство. Фото: Генштаб ВСУ
b0594503-46a3-409f-b0d9-d3fc31716900 - Дмитрий Струк
Дмитрий Струк
Редактор

2024 год станет для Украины еще одним годом вызовов и борьбы за свободу и независимость. Военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться до тех пор, пока страна-оккупант россия не потерпит полное поражение и не оставит все оккупированные и аннексированные территории нашего государства. Украинская власть продолжает совершенствовать законы по мобилизации, поэтому в новом году граждан ожидают серьезные изменения и улучшения в мобилизационных процессах.

К каким важным изменениям в проведении мобилизации следует готовиться украинцам в следующем 2024 году, рассказываем далее в материале.

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Мобилизация в Украине — что изменится для военнообязанных в 2024 году

Самое главное изменение 2024 года — восполнение пробелов в украинском законодательстве, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.

Сюда следует отнести следующие пункты:

  • расширение перечня граждан, пригодных к прохождению военной службы;
  • привлечение в военный резерв как можно большего количества граждан;
  • полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберіг";
  • работа автоматизированной системы контроля и учета подготовки украинцев к прохождению военной службы.

Что касается улучшения мобилизационных процессов, то в следующем году появится так называемая практика боевой стажировки. То есть мобилизованные лица будут отправлены в опытные подразделения, которые помогут в подготовке.

 

Общая мобилизация 2024 года — какие серьезные изменения ожидают украинцев
В Луцке новобранцы-пограничники приняли присягу на верность Украине. Фото: Facebook/ГПСУ

Работа электронного реестра "Оберіг"

Главное инновацией станет полноценное внедрение в 2024 году э-реестра. Для полноценной работы базы следует принять проект закона № 10062, который находится на рассмотрении профильного комитета. Он предполагает, что военнообязанные смогут подавать свои данные военкоматам (ТЦК) или проверять информацию о себе онлайн. Будет работать все через "Дія".

Как ранее уже отмечал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, э-реестр начал функционировать с октября 2023 года. Он постоянно наполняется информацией о призывниках, военнообязанных и резервистах.

База содержит следующую информацию:

  • персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
  • паспортные данные;
  • контактные данные;
  • семейное положение;
  • образование;
  • место работы;
  • наличие детей;
  • сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;
  • данные о наличии судимостей;
  • наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;
  • результаты явки в ТЦК и прохождение медкомиссии;
  • сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.

Федоров также подчеркнул, что реестр — достаточно защищенная система, поэтому повлиять на предоставленную информацию извне почти невозможно.

 

Мобилизация в Украине: что изменится для военнообязанных в 2024 году
Украинский военный работает за компьютером. Фото: armyinform.com.ua

Ранее мы сообщали, что в полиции дали ответ, действительно ли в Украине возможна мобилизация зэков.

Напомним, мы писали, что глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Егор Чернев объяснил детали перехода из призыва на рекрутинг.

Также мы рассказывали, что в оборонном комитете Совета предложили мобилизовать мужчин не только в ряды ВСУ.

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