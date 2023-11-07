Мобилизация в Украине — какие важные изменения готовят власти на 2024 год

Как изменится мобилизация в Украине в 2024 году — главные нововведения
2024 год станет для Украины еще одним годом вызовов и борьбы за свободу и независимость. Военное положение и всеобщая мобилизация будут продолжаться до тех пор, пока страна-оккупант россия не потерпит полное поражение и не оставит все оккупированные и аннексированные территории нашего государства. Украинская власть продолжает совершенствовать законы по мобилизации, поэтому в новом году граждан ожидают серьезные изменения и улучшения в мобилизационных процессах.
К каким важным изменениям в проведении мобилизации следует готовиться украинцам в следующем 2024 году, рассказываем далее в материале.
Мобилизация в Украине — что изменится для военнообязанных в 2024 году
Самое главное изменение 2024 года — восполнение пробелов в украинском законодательстве, которые позволяют военнообязанным мужчинам уклоняться от военной службы.
Сюда следует отнести следующие пункты:
- расширение перечня граждан, пригодных к прохождению военной службы;
- привлечение в военный резерв как можно большего количества граждан;
- полноценная работа Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов под названием "Оберіг";
- работа автоматизированной системы контроля и учета подготовки украинцев к прохождению военной службы.
Что касается улучшения мобилизационных процессов, то в следующем году появится так называемая практика боевой стажировки. То есть мобилизованные лица будут отправлены в опытные подразделения, которые помогут в подготовке.
Работа электронного реестра "Оберіг"
Главное инновацией станет полноценное внедрение в 2024 году э-реестра. Для полноценной работы базы следует принять проект закона № 10062, который находится на рассмотрении профильного комитета. Он предполагает, что военнообязанные смогут подавать свои данные военкоматам (ТЦК) или проверять информацию о себе онлайн. Будет работать все через "Дія".
Как ранее уже отмечал Министр цифровой трансформации Михаил Федоров, э-реестр начал функционировать с октября 2023 года. Он постоянно наполняется информацией о призывниках, военнообязанных и резервистах.
База содержит следующую информацию:
- персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;
- паспортные данные;
- контактные данные;
- семейное положение;
- образование;
- место работы;
- наличие детей;
- сведения о датах и целях всех поездок за границу и датах возвращения;
- данные о наличии судимостей;
- наличие оснований для выезда за границу во время военного положения;
- результаты явки в ТЦК и прохождение медкомиссии;
- сведения об участии в боевых действиях, получении боевых ранений и т.д.
Федоров также подчеркнул, что реестр — достаточно защищенная система, поэтому повлиять на предоставленную информацию извне почти невозможно.
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Также мы рассказывали, что в оборонном комитете Совета предложили мобилизовать мужчин не только в ряды ВСУ.
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