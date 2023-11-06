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Чи справді в Україні можлива мобілізація зеків — в поліції дали відповідь

6 листопада 2023 23:13
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба
Мобілізація в Україні — в поліції відповіли, чи можливий призов ув'язнених
Мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Віктор Кульбаба

Останнім часом у всіх на слуху питання мобілізації ув'язнених до лав ЗСУ. Деякі експерти виступають за подібну ініціативу, інші впевнені, що вона несе багато ризиків й може нашкодити українському війську. 

З цього приводу висловився й начальник Департаменту патрульної поліції, генерал Євген "Маршал" Жуков в інтерв'ю ведучому YouTube-каналу PRESSING Сергію Пейчеву.

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Так, ведучий зазначив, що зараз багато експертів, у тому числі військові командири вважають доцільним створення батальйонів або бригад, до складу яких будуть входити ув'язнені громадяни. Він поцікавився у генерала, чи є в цьому логіка. 

На що Жуков відповів, що певний сенс у цьому є, адже це люди, яких на фронті не вистачає. Проте він впевнений, що перед тим, як утворювати подібні формування, необхідно встановлювати окремі правила. 

"Розвивати цю тему (мобілізації ув'язнених. — Ред.) я не хочу. Але щодо створення приватної військової компанії типу ЧВК у нас в Україні — я підтримую цю історію", — заявив Жуков. 

Він наголосив, що зараз в Україні є велика кількість військових професіоналів, яких "списали". Є також ті, які не можуть знайти себе у цивільному світі. 

"Зібрати всіх разом і створювати, по-перше, робочі місця, а по-друге, ми створюємо професіоналів, які будуть мотивувати, готувати інших людей. Але теж мають бути правила",  підкреслив начальник Департаменту патрульної поліції.

 

Раніше член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін заявив, що мобілізація в'язнів несе дуже багато ризиків, проте, вирішувати, чи вона потрібна, мають військові. 

Нагадаємо, ми писали, колишній народний депутат, а нині член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, кого із засуджених варто мобілізувати до війська. 

Також ми розповідали, чи можуть призвати до лав ЗСУ громадян, які були засуджені за ухилення від мобілізації.

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