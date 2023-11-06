Мобилизация в Украине — в полиции ответили, возможен ли призыв заключенных

Мобилизация заключенных в ряды ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE

В последнее время у всех на слуху вопрос мобилизации заключенных в ряды ВСУ. Некоторые эксперты выступают за подобную инициативу, другие уверены, что она несет много рисков и может навредить украинской армии.

На этот счет высказался и начальник Департамента патрульной полиции, генерал Евгений "Маршал" Жуков в интервью ведущему YouTube-канала PRESSING Сергею Пейчеву.

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Так, ведущий отметил, что сейчас многие эксперты, в том числе военные командиры, считают целесообразным создание батальонов или бригад, в состав которых будут входить заключенные граждане. Он поинтересовался у генерала, есть ли в этом логика.

На что Жуков ответил, что определенный смысл в этом есть, ведь это люди, которых на фронте не хватает. Однако он уверен, что прежде чем образовывать подобные формирования, необходимо устанавливать отдельные правила.

"Развивать эту тему (мобилизации заключенных. — Ред.) я не хочу. Но касательно создания частной военной компании типа ЧВК у нас в Украине — я поддерживаю эту историю", — заявил Жуков.

Он подчеркнул, что сейчас в Украине большое количество военных профессионалов, которых "списали". Есть также те, кто не может найти себя в гражданском мире.

"Собрать всех вместе и создавать, во-первых, рабочие места, а во-вторых, мы создаем профессионалов, которые будут мотивировать, готовить других людей. Но тоже должны быть правила", — подчеркнул начальник Департамента патрульной полиции.

Ранее член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что мобилизация заключенных несет очень много рисков, однако, решать, нужна ли она, должны военные.

Напомним, мы писали, бывший народный депутат, а ныне член батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, кого из осужденных следует мобилизовать в армию.

Также мы рассказывали, могут ли призвать в ряды ВСУ граждан, осужденных за уклонение от мобилизации.