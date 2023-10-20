Чи треба мобілізувати до лав ЗСУ засуджених — думка військового

Мобілізація до лав ЗСУ засуджених українців. Колаж: Новини.LIVE

В Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація вже понад 600 днів. У цей період до лав ЗСУ призивають військовозобов'язаних чоловіків віком від 18 до 60 років. Та чи повинна здійснюватися мобілізація засуджених громадян або тих, хто перебуває у СІЗО?

На це питання ствердно відповів колишній народний депутат, а нині член батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії ("Рубіж") Андрій Іллєнко в інтерв’ю "Українській правді".

Читайте також:

На його думку, люди, які сидять у слідчих ізоляторах або перебувають у виправних закладах, повинні мати право вступити до війська, якщо вони мають таке бажання. Проте, звичайно, для цього потрібні юридичні підстави.

"Є ситуації зовсім дикі, де це не повинно працювати. Але я вважаю, що зараз треба створити відповідну правову базу для того, щоб ті люди, які перебувають у виправних закладах, особливо, в слідчих ізоляторах, а ми знаємо, що багато людей сидять там роками, якщо вони реально хочуть воювати, вони повинні мати таку можливість", — вважає Іллєнко.

Він підкреслив, що мобілізація засуджених потребує продуманого юридичного формату.

"Чи ці люди будуть розподілятись між підрозділами, чи будуть формуватись якісь окремі підрозділи — дискусійне питання", — додав боєць.

Що каже закон України про мобілізацію засуджених

Як пояснює юристка Ольга Чорна, вступити до лав ЗСУ можуть далеко не всі засуджені. У першу чергу, це залежить від злочину, вчиненого людиною.

Так, відповідно до ст. 616 КПКУ, люди, яких підозрюють або звинуватили у вчиненні кримінального правопорушення та щодо яких обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, мають можливість звернутися до прокурора із заявою про скасування такого запобіжного заходу для подальшого призову на військову службу під час мобілізації.

"Прокурор розглядає клопотання, оцінює відповідні ризики та може звернутися з клопотанням про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до слідчого судді. Отже, слідчий суддя або суд невідкладно розглядає клопотання прокурора і виносить рішення про запобіжний захід, — пояснює Чорна.

Військовозобов'язані, які відбувають умовне покарання, яким їм замінили ув’язнення, можуть бути мобілізовані на загальних умовах.

Які етапи звільнення з-під варти для служби у ЗСУ

Підозрюваний чи обвинувачений, стосовно якого скасували запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, має невідкладно, але не пізніше 48 годин з моменту оголошення ухвали про скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, з'явитися до відповідного ТЦК та СП за місцем реєстрації.

У випадку неявки до ТЦК та СП у відповідні терміни або ж у випадку відмови у проходженні військової служби особа зобов'язана повідомити про це прокурора найближчі 24 години.

Тоді не менш ніж впродовж доби прокурор подає клопотання про обрання стосовно особи, зазначеної у цій частині, запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Служба в ЗСУ. Фото: google.com

Хто немає право на мобілізацію замість рішення суду

Юристка зазначила, що такого права не мають особи, які підозрюються у скоєнні злочинів проти основ національної безпеки України.

Також не мають право особи, яким покарання буде здійснюватися за такими статтями Кримінального кодексу України:

115;

146−147;

152−156;

186;

187;

189;

255;

2551;

257;

258−262;

305−321;

330;

335−337;

401−414;

426−433;

436;

437−442.

Серед них умисне вбивство, насилля, розбещення неповнолітніх, незаконне позбавлення волі чи викрадення людини, організована злочинність, пропаганда війни, державна зрада тощо.

У ст. 37 ЗУ "Про військовий обов’язок і військову службу", виключенню з військового обліку підлягають громадяни України, які:

були раніше засуджені до позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину;

направлені для відбування покарання до установ виконання покарань або до яких застосовано примусові заходи медичного характеру.

Раніше ми пояснювали, чи можуть призвати до лав ЗСУ громадян, які були засуджені за ухилення від мобілізації.

Нагадаємо ми писали, чи планує українська влада мобілізувати молодь від 25 років та за яких умов це можливо.