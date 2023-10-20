Нужно ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных — мнение военного

Мобилизация в ряды ВСУ осужденных украинцев. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине идет военное положение и общая мобилизация уже более 600 дней. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но должна ли осуществляться мобилизация осужденных граждан или находящихся в СИЗО?

На этот вопрос утвердительно ответил бывший народный депутат, а ныне член батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии ("Рубіж") Андрей Ильенко в интервью "Українській правді".

Читайте также:

По его мнению, люди, сидящие в следственных изоляторах или находящиеся в исправительных учреждениях, должны иметь право вступить в армию, если у них есть такое желание. Однако, конечно, для этого требуются юридические основания.

"Есть ситуации совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу для того, чтобы те люди, которые находятся в исправительных учреждениях, особенно в следственных изоляторах, а мы знаем, что многие сидят там годами, если они реально хотят воевать, у них должна быть такая возможность", — считает Ильенко.

Он подчеркнул, что мобилизация осужденных нуждается в продуманном юридическом формате.

"Будут ли эти люди распределяться между подразделениями, будут ли формироваться какие-то отдельные подразделения — дискуссионный вопрос", — добавил боец.

Что говорит закон Украины о мобилизации осужденных

Как объясняет юрист Ольга Черная, вступить в ряды ВСУ могут далеко не все осужденные. В первую очередь это зависит от преступления, совершенного человеком.

Так, согласно ст. 616 КПКУ, люди, подозреваемые или те, которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность обратиться к прокурору с заявлением об отмене такой меры пресечения для последующего призыва на военную службу во время мобилизации.

"Прокурор рассматривает ходатайство, оценивает соответствующие риски и может обратиться с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи. Следовательно, следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения, — объясняет Черная.

Военнообязанные, отбывающие условное наказание, которым им заменили заключение, могут быть мобилизованы на общих условиях.

Какие этапы освобождения из-под стражи для службы в ВСУ

Подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, должен безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК и СП по месту регистрации.

В случае неявки в ТЦК и СП в соответствующие сроки или же в случае отказа в прохождении военной службы лицо обязано сообщить об этом прокурору в ближайшие 24 часа.

Тогда не менее суток прокурор подает ходатайство об избрании в отношении лица, указанного в этой части, меры пресечения в виде содержания под стражей.

Служба в ВСУ. Фото: google.com

Кто не имеет права на мобилизацию вместо решения суда

Юристка отметила, что такого права не имеют лица, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.

Также не имеют права лица, которым наказание будет производиться по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

115;

146-147;

152-156;

186;

187;

189;

255;

2551;

257;

258-262;

305-321;

330;

335-337;

401-414;

426-433;

436;

437-442.

Среди них умышленное убийство, насилие, развращение несовершеннолетних, незаконное лишение свободы или похищение человека, организованная преступность, пропаганда войны, государственная измена и т.д.

В ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:

были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;

направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.

Ранее мы объясняли, могут ли призвать в ряды ВСУ граждан, осужденных за уклонение от мобилизации.

Напомним, мы писали, планируют ли украинские власти мобилизовать молодежь от 25 лет и при каких условиях это возможно.