Нужно ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных — мнение военного

Стоит ли мобилизовать в ряды ВСУ осужденных? Военный высказался
В Украине идет военное положение и общая мобилизация уже более 600 дней. В этот период в ряды ВСУ призывают военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. Но должна ли осуществляться мобилизация осужденных граждан или находящихся в СИЗО?
На этот вопрос утвердительно ответил бывший народный депутат, а ныне член батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Нацгвардии ("Рубіж") Андрей Ильенко в интервью "Українській правді".
По его мнению, люди, сидящие в следственных изоляторах или находящиеся в исправительных учреждениях, должны иметь право вступить в армию, если у них есть такое желание. Однако, конечно, для этого требуются юридические основания.
"Есть ситуации совсем дикие, где это не должно работать. Но я считаю, что сейчас нужно создать соответствующую правовую базу для того, чтобы те люди, которые находятся в исправительных учреждениях, особенно в следственных изоляторах, а мы знаем, что многие сидят там годами, если они реально хотят воевать, у них должна быть такая возможность", — считает Ильенко.
Он подчеркнул, что мобилизация осужденных нуждается в продуманном юридическом формате.
"Будут ли эти люди распределяться между подразделениями, будут ли формироваться какие-то отдельные подразделения — дискуссионный вопрос", — добавил боец.
Что говорит закон Украины о мобилизации осужденных
Как объясняет юрист Ольга Черная, вступить в ряды ВСУ могут далеко не все осужденные. В первую очередь это зависит от преступления, совершенного человеком.
Так, согласно ст. 616 КПКУ, люди, подозреваемые или те, которые обвиняются в совершении уголовного правонарушения и в отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, имеют возможность обратиться к прокурору с заявлением об отмене такой меры пресечения для последующего призыва на военную службу во время мобилизации.
"Прокурор рассматривает ходатайство, оценивает соответствующие риски и может обратиться с ходатайством об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей к следователю судьи. Следовательно, следователь судья или суд безотлагательно рассматривает ходатайство прокурора и выносит решение о мере пресечения, — объясняет Черная.
Военнообязанные, отбывающие условное наказание, которым им заменили заключение, могут быть мобилизованы на общих условиях.
Какие этапы освобождения из-под стражи для службы в ВСУ
Подозреваемый или обвиняемый, в отношении которого отменили меру пресечения в виде содержания под стражей, должен безотлагательно, но не позднее 48 часов с момента объявления определения об отмене меры пресечения в виде содержания под стражей, явиться в соответствующий ТЦК и СП по месту регистрации.
В случае неявки в ТЦК и СП в соответствующие сроки или же в случае отказа в прохождении военной службы лицо обязано сообщить об этом прокурору в ближайшие 24 часа.
Тогда не менее суток прокурор подает ходатайство об избрании в отношении лица, указанного в этой части, меры пресечения в виде содержания под стражей.
Кто не имеет права на мобилизацию вместо решения суда
Юристка отметила, что такого права не имеют лица, которые подозреваются в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины.
Также не имеют права лица, которым наказание будет производиться по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- 115;
- 146-147;
- 152-156;
- 186;
- 187;
- 189;
- 255;
- 2551;
- 257;
- 258-262;
- 305-321;
- 330;
- 335-337;
- 401-414;
- 426-433;
- 436;
- 437-442.
Среди них умышленное убийство, насилие, развращение несовершеннолетних, незаконное лишение свободы или похищение человека, организованная преступность, пропаганда войны, государственная измена и т.д.
В ст. 37 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", исключению из военного учета подлежат граждане Украины, которые:
- были ранее приговорены к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления;
- направлены для отбывания наказания в учреждения исполнения наказаний или к которым применены принудительные меры медицинского характера.
Ранее мы объясняли, могут ли призвать в ряды ВСУ граждан, осужденных за уклонение от мобилизации.
Напомним, мы писали, планируют ли украинские власти мобилизовать молодежь от 25 лет и при каких условиях это возможно.
Читайте Новини.LIVE!