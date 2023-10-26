Мобілізація ув'язнених до ЗСУ — нардеп пояснив, чи є необхідність

Мобілізація ув'язнених до лав ЗСУ. Колаж: Новини.LIVE

Останнім часом у суспільстві та ЗМІ активно обговорюють тему, чи варто залучати до військової служби ув'язнених. Внаслідок чого утворилося два табори: перші стверджують, що люди, які сидять у слідчих ізоляторах або перебувають у виправних закладах, повинні мати право вступити до війська, інші вбачають ризики у мобілізації зеків.

Стосовно цього питання також висловився й народний депутат, член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони і розвідки Сергій Рахманін в інтерв'ю УП. На його думку, така ініціативе несе занадто багато ризиків.

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Так, за словами нардепа, вперше він почув про подібну пропозицію ще на початку повномасштабного вторгнення під час наради у президента.

"Мовляв, у разі необхідності можна вийти з відповідною законодавчою ініціативою", — зазначив Рахманін.

Проте, народний обранець впевнений, що подібне питання мають вирішувати самі військові, чи потрібно їм збільшення мобілізаційного ресурсу коштом такої категорії населення.

Рахманін підкреслив, що в'язні — доволі специфічний контингент, а їх мобілізація до війська несе багато ризиків.

Так, він згадав про історію, як один мобілізований, що раніше був засуджений, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців.

"В одну із бригад мобілізували людину, яка певний час перебувала у місцях позбавлення волі. З нею були проблеми — він вживав наркотичні засоби. І трапився інцидент, коли він поводив себе неадекватно: перебуваючи на посту зі зброєю, у стані наркотичного сп'яніння поранив двох військовослужбовців", — розповів Рахманін.

Як підкреслив депутат, після цього інциденту командир цієї військової частини дуже ретельно перевіряв особові справи новоприбулих військових і, якщо знаходив людей із судимостями, намагався тримати їх якомога далі від зброї, від виконання бойових завдань.

"На підставі практичного досвіду вони для нього — вже група ризику", — додав нардеп.

Раніше ми писали, колишній народний депутат, а нині член батальйону "Свобода" Андрій Іллєнко розповів, кого із засуджених варто мобілізувати до війська.

Нагадаємо, ми повідомляли, чи можуть призвати до лав ЗСУ громадян, які були засуджені за ухилення від мобілізації.

Також ми розповідали, віряни яких релігійних організацій можуть відмовитися від мобілізації.