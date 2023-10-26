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Нужны ли ВСУ зеки? Нардеп сделал заявление по поводу мобилизации заключенных

26 октября 2023 15:16
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба
Мобилизация заключенных в ВСУ — нардеп объяснил, есть ли необходимость
Мобилизация заключенных в ряды ВСУ. Коллаж: Новини.LIVE
5d93e3a1-82e2-4b21-f6ba-095863cd5600 - Виктор Кульбаба

В последнее время в обществе и СМИ активно обсуждается тема, следует ли привлекать к военной службе заключенных. В результате образовалось два лагеря: первые утверждают, что люди, сидящие в следственных изоляторах или находящиеся в исправительных учреждениях, должны иметь право вступить в армию, другие видят риски в мобилизации зэков.

Касательно этого вопроса также высказался и народный депутат, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин в интервью УП. По его мнению, такая инициатива несет слишком много рисков.

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Так, по словам нардепа, он впервые услышал о подобном предложении еще в начале полномасштабного вторжения во время совещания у президента.

"Мол, в случае необходимости можно выйти с соответствующей законодательной инициативой", — отметил Рахманин.

Однако народный избранник уверен, что подобный вопрос должны решать сами военные, нужно ли им увеличение мобилизационного ресурса за счет такой категории населения.

Рахманин подчеркнул, что заключенные достаточно специфический контингент, а их мобилизация в армию несет много рисков.

Так, он вспомнил об истории, как один ранее судимый мобилизованный в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих.

"В одну из бригад мобилизовали человека, который некоторое время находился в местах лишения свободы. С ним были проблемы — он употреблял наркотические средства. И случился инцидент, когда он вел себя неадекватно: находясь на посту с оружием, в состоянии наркотического опьянения ранил двух военнослужащих", — рассказал Рахманин.

Как подчеркнул депутат, после этого инцидента командир этой воинской части очень тщательно проверял личные дела прибывших военных и, если находил людей с судимостями, пытался держать их подальше от оружия, от выполнения боевых задач.

"На основании практического опыта, они для него — уже группа риска", — добавил нардеп.

 

Ранее мы писали, бывший народный депутат, а ныне член батальона "Свобода" Андрей Ильенко рассказал, кого из осужденных следует мобилизовать в армию.

Напомним, мы сообщали, могут ли призвать в ряды ВСУ граждан, осужденных за уклонение от мобилизации.

Также мы рассказывали, верующие каких религиозных организаций могут отказаться от мобилизации.

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