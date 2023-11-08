Яке покарання загрожує, якщо проігнорувати три повістки — відповідь адвоката

Вручення повістки чоловіку. Ілюстративне фото: соцмережі

Якщо військовозобов'язаний українець отримав протягом року три повістки для того, аби уточнити інформацію або пройти військово-лікарську комісію та не з'явився за цим зобов'язанням, то на нього може чекати кримінальна відповідальність. Більшим ризиком до неї може бути дворазове притягнення до адміністративної відповідальності за те, що він не з'явився по повістці.

Про це повідомив адвокат Роман Сімутін у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, якщо не з'явитися на військову-лікарську комісію, то це майже точно може призвести до визнання чоловіка винним в ухиленні від мобілізації.

Сімутін зауважив, що якщо військовозобов'язному громадянину вручили три повістки для уточнення даних або ВЛК, але він їх проігнорував, то ТЦК може написати заяву до поліції, проте навряче це станеться.

"Слідчому ще доведеться довести, що саме ви отримали повістку та навмисно ухилялися від призову. А це — проведення почеркознавчої експертизи для ідентифікації підпису, якщо ви заперечуєте автентичність вашого автографа, встановлення обставин, за яких отримана повістка, допит свідків, а це переважно працівники ТЦК чи поліціянти, свідчення яких сумнівні, та безліч інших дрібниць", — пояснив адвокат.

За його словами, ймовірність такого способу є дуже мізерною, адже поліцейські не будуть переробляти багато роботи, маючи розуміння, що це нічим не допоможе.

Дворазове притягнення до адмінвідповідальності

Якщо людину вже два рази притягнули до адміністративної відповідальності, то це вже порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Тому якщо військовозобов'язаний не оскаржив рішення начальника військкомату про притягнення до адмінвідповідальності, то він може бути притягнений вже до кримінальної відповідальності.

В такому випадку слідчий вже не має доводити обставини вручення повістки та проводити експертизи, адже докази щодо його ухилення вже будуть.

"Чому ж обов’язково двічі? Бо це повторність, тобто вчинення порушення два і більше рази та системність, тобто ви вчиняли правопорушення систематично та з умислом на ухилення від мобілізації", — додав Сімутін.

Також якщо громадянин без важливих причин не з'явився до ТЦК після проходження ВЛК і вручення повістки на відправлення, то його майже гарантовано можуть визнати винним в ухиленні від мобілізації.

Скриншот допису з телеграм-каналу Адвоката Сімутіна

Скриншот допису з телеграм-каналу Адвоката Сімутіна

Нагадаємо, 2024 рік стане для України ще одним роком викликів та боротьби за свободу й незалежність. Українська влада продовжує вдосконалювати закони щодо мобілізації, тож у новому році на громадян очікують серйозні зміни та покращення в мобілізаційних процесах.