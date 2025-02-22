Безвиз в 2025 году — какие новые требования введет ЕС для украинцев

Мужчина проходит паспортный контроль. Фото: УНИАН

С 2017 года Украина имеет безвиз со странами Европейского союза. Это означает, что для въезда украинцам не нужно предварительно обращаться в посольство для получения разрешения, достаточно иметь биометрический паспорт. Однако в 2025 году это изменится. В ЕС заработает новая система контроля на границах, которая будет касаться также и украинцев.

О том, какие ограничения для украинцев при въезде в ЕС заработают в 2025 году, отмечается на официальном сайте ETIAS-INFO.

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Когда заработает новая система въезда в ЕС

В 2025 году в странах Европейского союза планируется запуск новой системы контроля на границах Шенгенской зоны. Внедрение нововведений будет происходить постепенно, хотя точный график еще не определен. Украинцам стоит ознакомиться с запланированными изменениями заранее.

Ожидается, что система EES (Entry/Exit System) — автоматизированная регистрация въезда и выезда путешественников — должна заработать в 2025 году. Последний раз ее запуск планировался на ноябрь 2024 года, однако срок отложили из-за технических проблем в:

Франции;

Германии;

Нидерландах.

Именно эти страны обрабатывают значительную часть пассажирского потока ЕС. Сейчас точная дата старта все еще не объявлена.

Система EES будет охватывать все государства Шенгенской зоны, в которую входят не только страны ЕС, но и Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Кипр и Ирландия, хотя и являются членами ЕС, получили исключение и не будут подключены к этой системе.

Новая система будет распространяться на граждан стран, не входящих в ЕС, включая украинцев и британцев, независимо от типа визового режима. Требования не коснутся граждан ЕС, резидентов Союза и владельцев долгосрочных виз. Система EES заменит штамповки паспортов на автоматическое сканирование биометрических паспортов в специальных терминалах на границах Шенгенской зоны.

EES также будет фиксировать биометрические данные (отпечатки пальцев и фото лица), которые будут храниться в течение трех лет. Повторная регистрация этих данных потребуется только раз в три года. Основная цель системы — усиление безопасности в ЕС и эффективный контроль за миграционными потоками.

Что изменится для украинцев в 2025 году

Для украинцев безвизовый режим останется без изменений: пребывание в странах Шенгенской зоны ограничивается 90 днями в течение каждых 180 дней. Дополнительных платежей или документов не потребуется. Единственным изменением будет необходимость сканирования биометрического паспорта в терминале.

После запуска EES, примерно через полгода, начнет действовать система ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Она станет обязательной для граждан стран, которые имеют право на безвизовый въезд в Шенгенскую зону.

ETIAS потребует получения разрешения на краткосрочные поездки раз в три года с внесением платы в размере 7 евро. Молодежь до 18 лет и лица старше 70 лет получат разрешение бесплатно.

Процедура предусматривает заполнение онлайн-заявки перед путешествием, что займет до 10 минут. После проверки данных по базам Interpol и Europol разрешение будет выдаваться в режиме онлайн. Результат будет доступен в течение нескольких минут, хотя в отдельных случаях проверка может длиться до 30 дней.

Регистрация в ETIAS обязательна раз в три года, но окончательное решение о въезде будут принимать пограничники. Поэтому, даже если вы получили разрешение, это еще не гарантирует, что вас пропустят на границе. Украинцы, зарегистрированные в странах ЕС как беженцы или участники программы временного убежища, освобождаются от требования регистрации в ETIAS.

Дата запуска ETIAS зависит от функционирования системы EES. После ее старта страны Шенгенской зоны будут иметь шесть месяцев для подключения к ETIAS.

Ранее мы писали, что Кабинет Министров принял новый порядок начисления пенсий и страховых выплат для отдельных категорий украинских граждан. Изменения касаются лиц, проживающих на временно оккупированных территориях или находящихся за рубежом.

Также мы рассказывали, что начиная с 2025 года, граждане Украины, которые планируют поездки в Германию, должны будут проходить предварительную авторизацию через Европейскую систему информации и разрешения на путешествия (ETIAS). Это правило распространяется на все страны с безвизовым режимом с ЕС, в том числе и на Украину.