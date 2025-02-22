Безвіз у 2025 році — які нові вимоги запровадить ЄС для українців

Чоловік проходить паспортний контроль. Фото: УНІАН

З 2017 року Україна має безвіз з країнами Європейського союзу. Це означає, що для в'їзду українцям не потрібно попередньо звертатись до посольства для отримання дозволу, достатньо мати біометричний паспорт. Однак у 2025 році це зміниться. В ЄС запрацює нова система контролю на кордонах, яка стосуватиметься також і українців.

Про те, які обмеження для українців при в'їзді в ЄС запрацюють у 2025 році, зазначається на офіційному сайті ETIAS-INFO.

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Коли запрацює нова система в'їзду в ЄС

У 2025 році в країнах Європейського союзу планується запуск нової системи контролю на кордонах Шенгенської зони. Впровадження нововведень відбуватиметься поступово, хоча точний графік ще не визначено. Українцям варто ознайомитися із запланованими змінами заздалегідь.

Очікується, що система EES (Entry/Exit System) — автоматизована реєстрація в'їзду та виїзду мандрівників — має запрацювати у 2025 році. Останній раз її запуск планувався на листопад 2024 року, проте термін відклали через технічні проблеми в:

Франції;

Німеччині;

Нідерландах.

Саме ці країни обробляють значну частину пасажирського потоку ЄС. Наразі точна дата старту все ще не оголошена.

Система EES охоплюватиме всі держави Шенгенської зони, до якої входять не тільки країни ЄС, а й Ісландія, Норвегія, Швейцарія та Ліхтенштейн. Кіпр та Ірландія, хоча і є членами ЄС, отримали виняток і не будуть підключені до цієї системи.

Нова система поширюватиметься на громадян країн, які не входять до ЄС, включно з українцями та британцями, незалежно від типу візового режиму. Вимоги не торкнуться громадян ЄС, резидентів Союзу та власників довгострокових віз. Система EES замінить штампування паспортів на автоматичне сканування біометричних паспортів у спеціальних терміналах на кордонах Шенгенської зони.

EES також фіксуватиме біометричні дані (відбитки пальців і фото обличчя), які зберігатимуться протягом трьох років. Повторна реєстрація цих даних буде потрібна лише раз на три роки. Основна мета системи — посилення безпеки в ЄС та ефективний контроль за міграційними потоками.

Що зміниться для українців у 2025 році

Для українців безвізовий режим залишиться без змін: перебування в країнах Шенгенської зони обмежується 90 днями протягом кожних 180 днів. Додаткових платежів чи документів не вимагатиметься. Єдиною зміною буде необхідність сканування біометричного паспорта в терміналі.

Після запуску EES, приблизно через пів року, почне діяти система ETIAS (European Travel Information and Authorization System). Вона стане обов’язковою для громадян країн, які мають право на безвізовий в'їзд до Шенгенської зони.

ETIAS вимагатиме отримання дозволу на короткострокові поїздки раз на три роки із внесенням плати в розмірі 7 євро. Молодь до 18 років та особи старше 70 років отримають дозвіл безплатно.

Процедура передбачає заповнення онлайн-заявки перед подорожжю, що займе до 10 хвилин. Після перевірки даних за базами Interpol та Europol дозвіл видаватиметься в режимі онлайн. Результат буде доступний упродовж кількох хвилин, хоча в окремих випадках перевірка може тривати до 30 днів.

Реєстрація в ETIAS обов'язкова раз на три роки, але остаточне рішення щодо в'їзду ухвалюватимуть прикордонники. Тож, навіть якщо ви отримали дозвіл, це ще не гарантує що вас пропустять на кордоні. Українці, зареєстровані в країнах ЄС як біженці або учасники програми тимчасового притулку, звільняються від вимоги реєстрації в ETIAS.

Дата запуску ETIAS залежить від функціонування системи EES. Після її старту країни Шенгенської зони матимуть шість місяців для підключення до ETIAS.

Раніше ми писали, що Кабінет Міністрів ухвалив новий порядок нарахування пенсій та страхових виплат для окремих категорій українських громадян. Зміни стосуються осіб, які мешкають на тимчасово окупованих територіях або перебувають за кордоном.

Також ми розповідали, що, починаючи з 2025 року, громадяни України, які планують поїздки до Німеччини, повинні будуть проходити попередню авторизацію через Європейську систему інформації та дозволу на подорожі (ETIAS). Це правило поширюється на всі країни з безвізовим режимом з ЄС, зокрема й на Україну.