Різдвяний гном своїми руками - прості та швидкі способи

Christmas sock gnomes 🧦🎄 You can use many different types of cereal to fill your socks. I chose the cheapest I could find - corn🌽 🇺🇦Для наповнення носків можна використати будь яку крупу! Я використала найдешевшу яку знайшла - кукурудзяну🌽#christmasgnome #gnome #christmas #proccessvideo #diyproject #christmastiktok #diy #newyear2023 #socks #sockgnome #arttok #українськийтікток🇺🇦 #своїми_руками👑