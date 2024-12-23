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Як зробити різдвяного гнома своїми руками — прості способи

23 грудня 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Різдвяний гном своїми руками - прості та швидкі способи
Різдвяні гноми. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Різдвяний гном вже став справжнім символом зимових свят. Казковий персонаж додає інтер'єру особливого затишку та підіймає настрій як дітям, так і дорослим. А для створення гнома своїми руками не потрібно особливих навичок та багато часу.

Редакція Новини.LIVE ділиться креативними ідеями, як з підручних матеріалів власноруч зробити різдвяного персонажа.

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Гном зі шкарпеток за 10 хвилин

Найпростішим варіантом буде зробити казкового героя зі шкарпеток. 

Для цього знадобиться:

  • різні шкарпетки
  • біла пряжа
  • клей-пістолет
  • синтепон (замість нього можна використати рис або іншу крупу)
  • за бажанням можна додати ґудзики, рюши або інші декоративні елементи
@cherry.l.a.d.y

Christmas sock gnomes 🧦🎄 You can use many different types of cereal to fill your socks. I chose the cheapest I could find - corn🌽 🇺🇦Для наповнення носків можна використати будь яку крупу! Я використала найдешевшу яку знайшла - кукурудзяну🌽#christmasgnome #gnome #christmas #proccessvideo #diyproject #christmastiktok #diy #newyear2023 #socks #sockgnome #arttok #українськийтікток🇺🇦 #своїми_руками👑

♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Наповніть шкарпетку наповнювачем. У місці п'ятки формуємо кульку, яка буде носиком для гнома, та перев'язуємо ниткою або резинкою.

Білу пряжу ділимо на відрізки однакової довжини та зав'язуємо навколо носика кінчиками донизу. Так вийде борода.

З іншої шкарпетки або будь-якого відрізку цупкої тканини робимо шапочку гнома. Для цього вирізаємо з тканини простий трикутник та склеюємо між собою дві однакові сторони, нижню частину підвертаємо. Шапочку приклеюємо на тулуб гнома. 

За бажанням можна приклеїти інші декоративні елементи. Наприклад, прикрасити гнома сніжинками, ґудзиками тощо.

Скандинавський гном на ніжках

Зробити популярного скандинавського гнома на ніжках також буде не важко. А всі необхідні матеріали ви можете знайти у себе вдома.

Необхідні матеріали:

  • тубуси від фольги
  • картон
  • клей-пістолет
  • горщик для квітів
  • біля пряжа
  • наповнювач
  • колготки
  • тканина
  • кулька з пенопласту (можна замінити паперовими кульками)
  • декоративні елементи за бажанням

Щоб зробити ніжку для гнома, необхідно на щільний картон приклеїти тубус та поруч із ним кульку з пенопласту. Окреслити чобіток гнома та вирізати.

Колготки розрізати вздовж та обгорнути ніжку, що вийшла. Скріпити ніжки між собою зверху за допомогою картону.

Горщик для квітів обгорнути в тканину та приклеїти до ніжок, вузькою частиною догори. Із залишків колготок зробити ручки для гнома та приклеїти до тулуба.

Для голови взяти тканину та наповнити її наповнювачем, формуючи кулю, прикріпити до нижньої частини. Із залишків тканини та наповнювача зробити кульку, яка буде слугувати носом та приклеїти до голови. Зверху з пряжі сформувати вуса, закріпивши відрізок ниткою посередині та прикріпити над носом за допомогою клею.

З тканини вирізати простий трикутник та склеїти дві сторони, щоб вийшла шапочка. Наповнити її наповнювачем та приклеїти до голови.

За бажанням задекорувати гнома різними елементами — бусинами, рюшами, блискітками тощо.

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