Ілон Маск і Apple не поділили космос — SpaceX заважає розвивати супутникові SMS

Ракета-носій компанії SpaceX із супутниками Starlink. Фото: Unsplash

SpaceX чинить тиск на Федеральну комісію зі зв'язку (FCC), аби завадити Apple розширити можливості надсилання супутникових повідомлень з iPhone. Говорять, що близькі взаємини Ілона Маска з Білим домом та головою FCC можуть дати SpaceX помітну перевагу в суперечці з Apple стосовно радіочастот.

Про це пише 9to5Mac.

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Уперше Apple запустила функцію "Екстрений виклик SOS через супутник" у 2022 році разом з iPhone 14. Відтоді ця можливість стала стандартом для наступних моделей iPhone й дозволяє надсилати повідомлення до служби 911 там, де немає звичайного мобільного покриття.

З часом функціонал розширювався двічі. У 2023 році додали можливість зв'язку з дорожньою допомогою для користувачів, які зіткнулися з проблемами на віддалених автошляхах. Ще за рік з'явилася функція "Повідомлення через супутник", що дає змогу надсилати повідомлення друзям і рідним, якщо мобільний зв'язок недоступний.

Партнером Apple у супутниковому зв'язку виступає Globalstar: у 2022 році Apple інвестувала в цю компанію понад мільярд доларів, аби вдосконалити систему супутникового зв'язку.

З ростом популярності сервісу Apple потребує більше пропускної здатності. Через це Globalstar подала до FCC заявку на розширення використання додаткових радіочастот. Саме тут SpaceX намагається втрутитися й просить FCC відтермінувати або зупинити цей процес, оскільки йдеться про ті ж діапазони, які потрібні Starlink для забезпечення широкосмугового інтернету.

Apple сподівається усунути "мертві зони" мобільного зв'язку за допомогою супутників. Однак SpaceX вважає, що відповідні радіочастоти недовикористовуються, тож закликає FCC відхилити заявку Globalstar на нові супутники, профінансовані Apple.

Водночас раніше велися розмови про можливу інтеграцію Starlink безпосередньо в iPhone, але поки Apple дотримується партнерства з Globalstar. Водночас вона надає можливість iPhone користуватися супутниковим зв'язком оператора T-Mobile, який співпрацює з SpaceX.

Apple може остерігатися тісних контактів Ілона Маска з Дональдом Трампом і його присутності в Білому домі, оскільки це потенційно впливає на рішення федеральних органів на кшталт FCC. Ситуацію ускладнює ще й призначення Трампом нового голови FCC — Брендана Карра, відомого своєю підтримкою SpaceX. У минулому він уже критикував комісію за відмову виконувати вимоги SpaceX.

Крім того, Globalstar залежить від SpaceX у питаннях запуску своїх супутників, що може додатково посилювати тиск на компанію з боку Маска.

Нагадаємо, однією з найновіших технологій у сучасних смартфонах є супутниковий зв'язок. Він дозволяє залишатися в мережі там, де традиційні мобільні вежі не здатні забезпечити стабільне покриття.

Також ми писали, що Apple намагається уникнути штрафу від Європейської Комісії за налаштування браузера Safari. Компанія внесла необхідні зміни, аби виконати ключові вимоги нового законодавства ЄС.