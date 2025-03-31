Илон Маск и Apple не поделили космос — SpaceX мешает развивать спутниковые SMS

Ракета-носитель компании SpaceX со спутниками Starlink. Фото: Unsplash

SpaceX оказывает давление на Федеральную комиссию по связи (FCC), чтобы помешать Apple расширить возможности отправки спутниковых сообщений с iPhone. Говорят, что близкие отношения Илона Маска с Белым домом и председателем FCC могут дать SpaceX заметное преимущество в споре с Apple относительно радиочастот.

Об этом пишет 9to5Mac.

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Впервые Apple запустила функцию "Экстренный вызов SOS через спутник" в 2022 году вместе с iPhone 14. С тех пор эта возможность стала стандартом для последующих моделей iPhone и позволяет отправлять сообщения в службу 911 там, где нет обычного мобильного покрытия.

Со временем функционал расширялся дважды. В 2023 году добавили возможность связи с дорожной помощью для пользователей, которые столкнулись с проблемами на удаленных автодорогах. Еще через год появилась функция "Сообщения через спутник", позволяющая отправлять сообщения друзьям и родным, если мобильная связь недоступна.

Партнером Apple в спутниковой связи выступает Globalstar: в 2022 году Apple инвестировала в эту компанию более миллиарда долларов, чтобы усовершенствовать систему спутниковой связи.

С ростом популярности сервиса Apple требует больше пропускной способности. Поэтому Globalstar подала в FCC заявку на расширение использования дополнительных радиочастот. Именно здесь SpaceX пытается вмешаться и просит FCC отсрочить или остановить этот процесс, поскольку речь идет о тех же диапазонах, которые нужны Starlink для обеспечения широкополосного интернета.

Apple надеется устранить "мертвые зоны" мобильной связи с помощью спутников. Однако SpaceX считает, что соответствующие радиочастоты недоиспользуются, поэтому призывает FCC отклонить заявку Globalstar на новые спутники, профинансированные Apple.

В то же время ранее велись разговоры о возможной интеграции Starlink непосредственно в iPhone, но пока Apple придерживается партнерства с Globalstar. В то же время она предоставляет возможность iPhone пользоваться спутниковой связью оператора T-Mobile, который сотрудничает со SpaceX.

Apple может остерегаться тесных контактов Илона Маска с Дональдом Трампом и его присутствия в Белом доме, поскольку это потенциально влияет на решения федеральных органов вроде FCC. Ситуацию осложняет еще и назначение Трампом нового главы FCC — Брендана Карра, известного своей поддержкой SpaceX. В прошлом он уже критиковал комиссию за отказ выполнять требования SpaceX.

Кроме того, Globalstar зависит от SpaceX в вопросах запуска своих спутников, что может дополнительно усиливать давление на компанию со стороны Маска.

Напомним, одной из самых новых технологий в современных смартфонах является спутниковая связь. Она позволяет оставаться в сети там, где традиционные мобильные вышки не способны обеспечить стабильное покрытие.

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