Рождественский гном своими руками - простые и быстрые способы

Рождественские гномы. Фото: Freepik

Рождественский гном уже стал настоящим символом зимних праздников. Сказочный персонаж придает интерьеру особый уют и поднимает настроение как детям, так и взрослым. А для создания гнома своими руками не требуется особых навыков и времени.

Редакция Новини.LIVE делится креативными идеями, как из подручных материалов собственноручно сделать рождественского персонажа.

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Гном из носков через 10 минут

Самым простым вариантом будет сделать сказочного героя из носков.

Для этого понадобится:

разные носки

белая пряжа

клей-пистолет

синтепон (вместо него можно использовать рис или другую крупу)

по желанию можно добавить пуговицы, рюши или другие декоративные элементы.

Наполните носок наполнителем. В месте пятки формируем шарик, который будет носиком для гнома, и перевязываем ниткой или резинкой.

Белую пряжу делим на отрезки одинаковой длины и завязываем вокруг носика кончиками вниз. Так получится борода.

Из другого носка или любого отрезка плотной ткани делаем шапочку гнома. Для этого вырезаем из ткани простой треугольник и склеиваем между собой две одинаковые стороны, нижнюю часть подворачиваем. Шапочку приклеиваем на туловище гнома.

По желанию можно приклеить другие декоративные элементы. Например, украсить гнома снежинками, пуговицами и т.д.

Скандинавский гном на ножках

Сделать популярного скандинавского гнома на ножках тоже не составит труда. Все необходимые материалы вы можете найти у себя дома.

Необходимые материалы:

тубусы от фольги

картон

клей-пистолет

горшок для цветов

у пряжа

наполнитель

колготки

ткань

шарик из пенопласта (можно заменить бумажными шариками)

декоративные элементы по желанию

Чтобы сделать ножку для гнома, необходимо на плотный картон приклеить тубус и рядом с ним шарик из пенопласта. Очертить сапожок гнома и вырезать.

Колготки разрезать вдоль и обернуть получившуюся ножку. Скрепить ножки между собой сверху с помощью картона.

Горшок для цветов обернуть в ткань и приклеить к ножкам, узкой частью вверх. Из остатков колготок сделать ручки для гнома и приклеить к туловищу.

Для головы взять ткань и наполнить ее наполнителем, формируя шар, прикрепить к нижней части. Из остатков ткани и наполнителя сделать шарик, который будет служить носом и приклеить к голове. Сверху из пряжи сформировать усы, закрепив отрезок нитью посередине и прикрепить над носом с помощью клея.

Из ткани вырезать простой треугольник и склеить две стороны, чтобы получилась шапочка. Наполнить ее наполнителем и приклеить к голове.

По желанию задекорировать гнома различными элементами — бусинами, рюшами, блестками и тому подобное.

Раньше мы рассказывали, как из обычной лампочки сделать стильное украшение на елку.

Также посмотрите идеи, как легко сделать бумажного ангела на Рождество.