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Как сделать рождественского гнома своими руками — простые способы

23 декабря 2024 21:48
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор
Рождественский гном своими руками - простые и быстрые способы
Рождественские гномы. Фото: Freepik
Галина Ужва - Редактор
Галина Ужва
Редактор

Рождественский гном уже стал настоящим символом зимних праздников. Сказочный персонаж придает интерьеру особый уют и поднимает настроение как детям, так и взрослым. А для создания гнома своими руками не требуется особых навыков и времени.

Редакция Новини.LIVE делится креативными идеями, как из подручных материалов собственноручно сделать рождественского персонажа.

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Гном из носков через 10 минут

Самым простым вариантом будет сделать сказочного героя из носков.

Для этого понадобится:

  • разные носки
  • белая пряжа
  • клей-пистолет
  • синтепон (вместо него можно использовать рис или другую крупу)
  • по желанию можно добавить пуговицы, рюши или другие декоративные элементы.
@cherry.lady

Christmas sock gnomes 🧦🎄 Вы можете использовать много различных типов территорий для ваших детей. I chose the cheapest I could find - corn🌽 🇺🇦Для наполнения носков можно использовать любую крупу! Я использовала самую дешевую которую нашла - кукурузную 🌽 #christmasgnome #gnome #christmas #proccessvideo #diyproject

♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms

Наполните носок наполнителем. В месте пятки формируем шарик, который будет носиком для гнома, и перевязываем ниткой или резинкой.

Белую пряжу делим на отрезки одинаковой длины и завязываем вокруг носика кончиками вниз. Так получится борода.

Из другого носка или любого отрезка плотной ткани делаем шапочку гнома. Для этого вырезаем из ткани простой треугольник и склеиваем между собой две одинаковые стороны, нижнюю часть подворачиваем. Шапочку приклеиваем на туловище гнома. 

По желанию можно приклеить другие декоративные элементы. Например, украсить гнома снежинками, пуговицами и т.д.

Скандинавский гном на ножках

Сделать популярного скандинавского гнома на ножках тоже не составит труда. Все необходимые материалы вы можете найти у себя дома.

Необходимые материалы:

  • тубусы от фольги
  • картон
  • клей-пистолет
  • горшок для цветов
  • у пряжа
  • наполнитель
  • колготки
  • ткань
  • шарик из пенопласта (можно заменить бумажными шариками)
  • декоративные элементы по желанию

Чтобы сделать ножку для гнома, необходимо на плотный картон приклеить тубус и рядом с ним шарик из пенопласта. Очертить сапожок гнома и вырезать.

Колготки разрезать вдоль и обернуть получившуюся ножку. Скрепить ножки между собой сверху с помощью картона.

Горшок для цветов обернуть в ткань и приклеить к ножкам, узкой частью вверх. Из остатков колготок сделать ручки для гнома и приклеить к туловищу.

Для головы взять ткань и наполнить ее наполнителем, формируя шар, прикрепить к нижней части. Из остатков ткани и наполнителя сделать шарик, который будет служить носом и приклеить к голове. Сверху из пряжи сформировать усы, закрепив отрезок нитью посередине и прикрепить над носом с помощью клея.

Из ткани вырезать простой треугольник и склеить две стороны, чтобы получилась шапочка. Наполнить ее наполнителем и приклеить к голове.

По желанию задекорировать гнома различными элементами — бусинами, рюшами, блестками и тому подобное.

Раньше мы рассказывали, как из обычной лампочки сделать стильное украшение на елку.

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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