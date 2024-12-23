Рождественский гном своими руками - простые и быстрые способы

Как сделать рождественского гнома своими руками — простые способы
Рождественский гном уже стал настоящим символом зимних праздников. Сказочный персонаж придает интерьеру особый уют и поднимает настроение как детям, так и взрослым. А для создания гнома своими руками не требуется особых навыков и времени.
Редакция Новини.LIVE делится креативными идеями, как из подручных материалов собственноручно сделать рождественского персонажа.
Рождественский гном своими руками.
Гном из носков через 10 минут
Самым простым вариантом будет сделать сказочного героя из носков.
Для этого понадобится:
- разные носки
- белая пряжа
- клей-пистолет
- синтепон (вместо него можно использовать рис или другую крупу)
- по желанию можно добавить пуговицы, рюши или другие декоративные элементы.
@cherry.lady
Christmas sock gnomes 🧦🎄 Вы можете использовать много различных типов территорий для ваших детей. I chose the cheapest I could find - corn🌽 🇺🇦Для наполнения носков можно использовать любую крупу! Я использовала самую дешевую которую нашла - кукурузную 🌽 #christmasgnome #gnome #christmas #proccessvideo #diyproject♬ Jingle Bell Rock - Bobby Helms
Наполните носок наполнителем. В месте пятки формируем шарик, который будет носиком для гнома, и перевязываем ниткой или резинкой.
Белую пряжу делим на отрезки одинаковой длины и завязываем вокруг носика кончиками вниз. Так получится борода.
Из другого носка или любого отрезка плотной ткани делаем шапочку гнома. Для этого вырезаем из ткани простой треугольник и склеиваем между собой две одинаковые стороны, нижнюю часть подворачиваем. Шапочку приклеиваем на туловище гнома.
По желанию можно приклеить другие декоративные элементы. Например, украсить гнома снежинками, пуговицами и т.д.
Скандинавский гном на ножках
Сделать популярного скандинавского гнома на ножках тоже не составит труда. Все необходимые материалы вы можете найти у себя дома.
Необходимые материалы:
- тубусы от фольги
- картон
- клей-пистолет
- горшок для цветов
- у пряжа
- наполнитель
- колготки
- ткань
- шарик из пенопласта (можно заменить бумажными шариками)
- декоративные элементы по желанию
Чтобы сделать ножку для гнома, необходимо на плотный картон приклеить тубус и рядом с ним шарик из пенопласта. Очертить сапожок гнома и вырезать.
Колготки разрезать вдоль и обернуть получившуюся ножку. Скрепить ножки между собой сверху с помощью картона.
Горшок для цветов обернуть в ткань и приклеить к ножкам, узкой частью вверх. Из остатков колготок сделать ручки для гнома и приклеить к туловищу.
Для головы взять ткань и наполнить ее наполнителем, формируя шар, прикрепить к нижней части. Из остатков ткани и наполнителя сделать шарик, который будет служить носом и приклеить к голове. Сверху из пряжи сформировать усы, закрепив отрезок нитью посередине и прикрепить над носом с помощью клея.
Из ткани вырезать простой треугольник и склеить две стороны, чтобы получилась шапочка. Наполнить ее наполнителем и приклеить к голове.
По желанию задекорировать гнома различными элементами — бусинами, рюшами, блестками и тому подобное.
Раньше мы рассказывали, как из обычной лампочки сделать стильное украшение на елку.
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