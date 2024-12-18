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Як швидко зробити паперового ангела на Різдво 2025 — відео

18 грудня 2024 06:45
Світлана Конюшенко - Редактор
Різдвяний янгол з паперу на Різдво 2025 — відеоінструкція, як зробити
Створення паперового ангела на Різдво. Фото: скриншот з YouTube
Світлана Конюшенко - Редактор

Якщо ви хочете прикрасити ялинку або свою оселю на Різдво, можете створити маленького паперового ангела. Дізнайтеся, як можна зробити гарного різдвяного ангела своїми руками, маючи під рукою звичайні речі, які є вдома у кожної людини.

Майстер-клас зі створення різдвяного ангела провели в програмі "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Які речі потрібно мати під рукою 

Якщо ви збираєтеся зробити паперового ангела на Різдво, щоб прикрасити ним свою оселю на свято, вам потрібно мати під рукою такі речі, як:

  • Щільний папір світлого відтінку, наприклад, золотистого
  • Стрічка з органзи 
  • Ножиці
  • Клей
  • Банка 0,5 літрів
Женщина с ангелом
Жінка з паперовим ангелом у руці. Фото: скриншот з YouTube

Як зробити паперового різдвяного ангела

Покладіть на папір банку 0,5 літрів і виріжте по контуру коло, поділивши його на три сегмента. Потім проведіть лінію так, щоб від центра кола відстань була один сантиметр, і два однакових відрізка — в боки від цієї лінії. Так вийде два однакових сегмента і один — поменше.

Після цього розріжте коло — вузька деталь буде тілом ангела, а две широкі деталі — його крилами. Приклейте петельку зі стрічки до спини ангела клеєм-моментом, а клеєм-олівцем прикріпіть крильця так, щоб вони закрили стрічку, а одне було поверх другого за спиною.

Далі переходьте на голову ангела, вирізавши маленький кружечок і приліпивши його з лицевого боку. За допомогою цих простих кроків, з якими впораються навіть діти, ви можете прикрасити свою оселю на Різдво.

І вуаля! Ваш різдвяний ангел готовий! Залишається лише його повісити на ялинці, вікні або інших частинах вашого будинку. 

Нагадаємо, ми писали про те, які цікаві подарунки можна зробити своїм похресникам на Різдво. 

Раніше ми розповідали про те, що оригінального можна подарувати всій родині на Різдво.

Також ми повідомляли про те, якими кімнатними рослинами можна прикрасити оселю на Різдво. 

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