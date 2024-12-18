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Как быстро сделать бумажного ангела на Рождество 2025 — видео

18 декабря 2024 06:45
Светлана Конюшенко - Редактор
Рождественский ангел из бумаги на Рождество 2025 — видео инструкция, как сделать
Создание бумажного ангела на Рождество. Фото: скриншот с YouTube
Светлана Конюшенко - Редактор

Если вы хотите украсить елку или свой дом на Рождество, можете создать маленького бумажного ангела. Узнайте, как можно сделать красивого рождественского ангела своими руками, имея под рукой обычные вещи, которые есть дома у каждого человека.

Мастер-класс по созданию рождественского ангела провели в программе "Сніданок з 1+1" в YouTube.

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Какие вещи нужно иметь под рукой

Если вы собираетесь сделать бумажного ангела на Рождество, чтобы украсить им свой дом на праздник, вам нужно иметь под рукой такие вещи, как:

  • Плотная бумага светлого оттенка, например, золотистого
  • Лента из органзы
  • Ножницы
  • Клей
  • Банка 0,5 литров
Женщина с ангелом
Женщина с бумажным ангелом в руке. Фото: скриншот с YouTube

Как сделать бумажного рождественского ангела

Положите на бумагу банку 0,5 литров и вырежьте по контуру круг, поделив его на три сегмента. Затем проведите линию так, чтобы от центра круга расстояние было один сантиметр, и два одинаковых отрезка — в стороны от этой линии. Так получится два одинаковых сегмента и один — поменьше.

После этого разрежьте круг — узкая деталь будет телом ангела, а две широкие детали — его крыльями. Приклейте петельку из ленты к спине ангела клеем-моментом, а клеем-карандашом прикрепите крылышки так, чтобы они закрыли ленту, а одно было поверх другого за спиной.

Далее переходите на голову ангела, вырезав маленький кружочек и приклеив его с лицевой стороны. С помощью этих простых шагов, с которыми справятся даже дети, вы можете украсить свой дом на Рождество.

И вуаля! Ваш рождественский ангел готов! Остается только его повесить на елке, окне или других частях вашего дома.

Напомним, мы писали о том, какие интересные подарки можно сделать своим крестникам на Рождество.

Раньше мы рассказывали о том, что оригинального можно подарить всей семье на Рождество.

Также мы сообщали о том, какими комнатными растениями можно украсить дом на Рождество.

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Новый рынок труда — как вижить бизнесу в Украине

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