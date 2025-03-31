Виїзд за кордон до 18 років - чи треба мати документи з ТЦК

Прикордонниця перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Громадяни України, які досягли 17-річного віку і перебувають на військовому обліку, мають право виїжджати за кордон до 18 років. При перетині кордону їм не потрібно пред’являти прикордонникам приписне посвідчення.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Читайте також:

Хто не може виїжджати за кордон

На час воєнного стану і загальної мобілізації виїзд з України закритий для двох категорій громадян, які перебувають на військовому обліку.

Це:

громадяни мобілізаційного віку (від 25 до 60 років);

громадяни призовного віку (від 18 до 25 років).

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи потрібно мати при собі на кордоні військово-облікові документи тим громадянам, які перебувають на військовому обліку, але не досягли 18-річного віку.

Чи має 17-річний громадянин пред’являти на кордоні приписне

"Достатньо закордонного паспорту", — запевнив у відповіді громадянину адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, чому приписне посвідчення, яке є військово-обліковим документом для 17-річних, не є обов’язковим для пред’явлення на кордоні.

"Право на перевірку ВОД розповсюджується на громадян чоловічої статі у віці від 18 до 60 років", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чому неповнолітніх українців можуть перестати випускати за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, що у Польщі запровадили нові правила перетину кордону для українських дітей з тимчасовим прихистком.