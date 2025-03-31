Выезд за границу до 18 лет- надо ли иметь документы с ТЦК

Пограничница проверяет документы. Фото: ГПСУ

Граждане Украины, которые достигли 17-летнего возраста и состоят на воинском учете, имеют право выезжать за границу до 18 лет. При пересечении границы им не нужно предъявлять пограничникам приписное удостоверение.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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На время военного положения и всеобщей мобилизации выезд из Украины закрыт для двух категорий граждан, состоящих на воинском учете.

Это:

граждане мобилизационного возраста (от 25 до 60 лет);

граждане призывного возраста (от 18 до 25 лет).

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, нужно ли иметь при себе на границе военно-учетные документы тем гражданам, которые находятся на воинском учете, но не достигли 18-летнего возраста.

Должен ли 17-летний гражданин предъявлять на границе приписное

"Достаточно загранпаспорта", — заверил в ответе гражданина адвокат Юрий Айвазян.

Юрист объяснил, почему приписное удостоверение, которое является военно-учетным документом для 17-летних, не является обязательным для предъявления на границе.

"Право на проверку ВУД распространяется на граждан мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, почему несовершеннолетних украинцев могут перестать выпускать за границу.

Добавим, мы сообщали о том, что в Польше ввели новые правила пересечения границы для украинских детей с временным приютом.