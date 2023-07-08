Неповнолітніх хлопців можуть не випустити з України: у чому причина

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Під час воєнного стану чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїжджати за кордон. Молодші хлопці виїздити можуть, але є причини, через які їм можуть заборонити покидати країну.

Про це розповів керуючий партнер юридичної компанії "Максим Боярчуков та Партнери" Максим Боярчуков виданню РБК-Україна.

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Адвокат Максим Боярчуков нагадує, що Закон "Про військовий обов’язок і військову службу" поділяє громадян України на категорії щодо військового обов'язку:

призовники — люди, які приписані до призовних дільниць;

військовозобов'язані — особи, які перебувають у запасі для комплектування ЗСУ та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави.

резервісти — особи, які проходять службу у військовому резерві та призначені для комплектування військових формувань у мирний час та в особливий період.

"На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов’язані, які перебувають у запасі та не заброньовані на період мобілізації. Тобто, призовники не є тими особами, що призиваються на військову службу під час мобілізації", — каже Максим Боярчуков.

В таких ситуаціях порядок виїзду за кордон регулюється Постановою КМУ "Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України".

"Там передбачено, що у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону мають інші військовозобов’язані особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто теоретично, неповнолітні хлопці (17 років), які вже рік і більше навчаються у школі чи вищого навчального закладу за кордоном, можуть виїхати за межі України", — додає адвокат.

Як виїхати 17-річним та який документ потрібен обов'язково

Адвокат нагадує, що військовий облік починається з 16 років. Таким чином щойно виповнилося 17 років, необхідно отримати приписне. Саме цей документ необхідно буде пред'явити при проходженні кордону.

"Наразі, наголошую, за кордон можуть виїхати хлопці, які не досягли 18 років. Єдина умова — мати при собі приписне від ТЦК", — зазначає адвокат.

Нагадаємо, до українських вишів без приписного не приймають, студенти мають обов'язково стояти на обліку в ТЦК та СП. Проте його наявність не потрібна, якщо вступити до іноземного вишу на дистанційне навчання.