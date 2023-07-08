Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мобилизация arrow Несовершеннолетних ребят могут не выпустить из Украины: в чем причина arrow

Несовершеннолетних ребят могут не выпустить из Украины: в чем причина

8 июля 2023 02:59
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Несовершеннолетних ребят могут не выпустить из Украины: в чем причина
Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Младшие ребята выезжать могут, но есть причины, по которым им могут запретить покидать страну.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков изданию РБК-Украина.

Читайте также:

Выезд из страны 

Адвокат Максим Боярчуков напоминает, что Закон "О воинской обязанности и военной службе" разделяет граждан Украины на категории по воинской обязанности:

  • призывники — люди, которые приписаны к призывным участкам;
  • военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.
  • резервисты —ца, которые проходят службу в военном резерве и предназначены для комплектования военных формирований в мирное время и в особый период.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации. То есть, призывники не являются лицами, призываемыми на военную службу во время мобилизации", — говорит Максим Боярчуков.

В таких ситуациях порядок выезда за границу регулируется Постановлением КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

"Там предусмотрено, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть теоретически, несовершеннолетние ребята (17 лет), уже год и более учатся в школе или высшего учебного заведения за границей, могут выехать за пределы Украины",  добавляет адвокат.

Как уехать 17-летним и какой документ нужен обязательно

Адвокат напоминает, что военный учет начинается с 16 лет. Таким образом, как только исполнилось 17 лет, необходимо получить приписное. Именно этот документ нужно будет предъявить при прохождении границы.

"Пока, подчеркиваю, за границу могут уехать ребята, не достигшие 18 лет. Единственное условиеиметь при себе приписное от ТЦК", — отмечает адвокат.

Напомним, в украинские вузы без приписного не принимают, студенты должны обязательно стоять на учете в ТЦК и СП. Однако его наличие не нужно, если поступить в иностранный вуз на дистанционное обучение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

02:55 Мобилизация в Украине: кому из мужчин можно выезжать за границу с 1 июля

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз