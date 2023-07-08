Несовершеннолетних ребят могут не выпустить из Украины: в чем причина

Проверка документов на границе. Фото: ГНСУ

Во время военного положения мужчины в возрасте от 18 до 60 лет не могут выезжать за границу. Младшие ребята выезжать могут, но есть причины, по которым им могут запретить покидать страну.

Об этом рассказал управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры" Максим Боярчуков изданию РБК-Украина.

Читайте также:

Выезд из страны

Адвокат Максим Боярчуков напоминает, что Закон "О воинской обязанности и военной службе" разделяет граждан Украины на категории по воинской обязанности:

призывники — люди, которые приписаны к призывным участкам;

военнообязанные — лица, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

резервисты —ца, которые проходят службу в военном резерве и предназначены для комплектования военных формирований в мирное время и в особый период.

"На военную службу во время мобилизации призываются резервисты и военнообязанные, которые находятся в запасе и не забронированы на период мобилизации. То есть, призывники не являются лицами, призываемыми на военную службу во время мобилизации", — говорит Максим Боярчуков.

В таких ситуациях порядок выезда за границу регулируется Постановлением КМУ "Об утверждении Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

"Там предусмотрено, что в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения право на пересечение государственной границы имеют другие военнообязанные лица, не подлежащие призыву на военную службу во время мобилизации. То есть теоретически, несовершеннолетние ребята (17 лет), уже год и более учатся в школе или высшего учебного заведения за границей, могут выехать за пределы Украины", — добавляет адвокат.

Как уехать 17-летним и какой документ нужен обязательно

Адвокат напоминает, что военный учет начинается с 16 лет. Таким образом, как только исполнилось 17 лет, необходимо получить приписное. Именно этот документ нужно будет предъявить при прохождении границы.

"Пока, подчеркиваю, за границу могут уехать ребята, не достигшие 18 лет. Единственное условие — иметь при себе приписное от ТЦК", — отмечает адвокат.

Напомним, в украинские вузы без приписного не принимают, студенты должны обязательно стоять на учете в ТЦК и СП. Однако его наличие не нужно, если поступить в иностранный вуз на дистанционное обучение.