Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Фото: Fredrik Sandberg/TT

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 1,59 мільярда доларів (16 мільярдів крон). Він є найбільшим від скандинавських країн.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 31 березня.

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Йонсон зазначив, що 9,2 мільярда крон спрямують на обладнання, яке буде закуплено в рамках процесів під керівництвом Шведської адміністрації оборонної техніки.

Уряд Швеції вирішив збільшити допомогу Україні, піднявши бюджет на 2025 рік до 40 мільярдів крон замість раніше запланованих 25 мільярдів.

Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення про додаткове виділення 3,5 мільярда євро для України.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна хоче, аби гарантії безпеки забезпечували і Європа, і США.