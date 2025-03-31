Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України arrow

Швеція оголосила найбільший пакет військової допомоги для України

31 березня 2025 15:17
Аркадій Пастула - Редактор
Швеція оголосила новий пакет військової допомоги для України
Міністр оборони Швеції Пал Йонсон. Фото: Fredrik Sandberg/TT
Аркадій Пастула - Редактор

Міністр оборони Швеції Пал Йонсон оголосив новий пакет військової допомоги для України на суму 1,59 мільярда доларів (16 мільярдів крон). Він є найбільшим від скандинавських країн.

Про це повідомляє Reuters у понеділок, 31 березня.

Читайте також:

Військова допомога для України

Йонсон зазначив, що 9,2 мільярда крон спрямують на обладнання, яке буде закуплено в рамках процесів під керівництвом Шведської адміністрації оборонної техніки.

Уряд Швеції вирішив збільшити допомогу Україні, піднявши бюджет на 2025 рік до 40 мільярдів крон замість раніше запланованих 25 мільярдів.

Нагадаємо, уряд Нідерландів ухвалив рішення про додаткове виділення 3,5 мільярда євро для України.

Раніше український лідер Володимир Зеленський заявив, що країна хоче, аби гарантії безпеки забезпечували і Європа, і США.

війна Міноборони військова допомога Швеція гроші Україна
Реклама
Реклама
Реклама