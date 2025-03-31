Швеция объявила новый пакет военной помощи для Украины

Министр обороны Швеции Пал Йонсон. Фото: Fredrik Sandberg/TT

Министр обороны Швеции Пал Йонсон объявил новый пакет военной помощи для Украины на сумму 1,59 миллиарда долларов (16 миллиардов крон). Он является крупнейшим от скандинавских стран.

Об этом сообщает Reuters в понедельник, 31 марта.

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Йонсон отметил, что 9,2 миллиарда крон направят на оборудование, которое будет закуплено в рамках процессов под руководством Шведской администрации оборонной техники.

Правительство Швеции решило увеличить помощь Украине, подняв бюджет на 2025 год до 40 миллиардов крон вместо ранее запланированных 25 миллиардов.

Напомним, правительство Нидерландов приняло решение о дополнительном выделении 3,5 миллиарда евро для Украины.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что страна хочет, чтобы гарантии безопасности обеспечивали и Европа, и США.