Погода в Україні 1 квітня — точний прогноз погоди від синоптика Наталки Діденко

Жінка йде під дощем з парасолькою. Фото: Новини.LIVE

Погода в Україні завтра, 1 квітня, у деяких областях буде дощовою та прохолодною. Найтепліше буде на півдні, там до +19 °C.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 1 квітня

За прогнозами Діденко, на півночі, заході та Харківщині пройдуть дощі через вплив циклону.

У центральних областях суттєвих опадів не прогнозується, а на півдні буде сухо, місцями навіть сонячно.

Температура повітря буде дещо різнитися, залежно від регіону. Так, на півночі очікується +8…+12 °C, у західних областях +10…+14 °C, у центрі +12…+16 °C, на сході +14…+17 °C, а найтепліше буде на півдні — до +19 °C.

У Києві квітень розпочнеться з дощів, температура повітря вдень становитиме +9…+11°C.

Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Раніше синоптики повідомили, що в Україні з 31 березня по 6 квітня очікується "м’яка" весняна погода з дощами.

Також ми писали, що сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на середньому рівні.