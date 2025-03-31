Магнітні бурі 31 березня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

Погане самопочуття. Фото: Pexels

У понеділок, 31 березня, геомагнітна ситуація на Землі буде стабільною — фахівці не прогнозують потужних магнітних бур. За даними астрономів, сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на середньому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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Протягом доби було зафіксовано 13 спалахів класу С і три спалахи класу М. Найпотужнішим із них став спалах М1.9.

Спалахи середнього рівня, такі як M-клас, здатні викликати помірні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також потенційно спровокувати незначний сонячний радіаційний шторм. Утім, у найближчу добу геомагнітне поле залишатиметься спокійним.

Погіршення самопочуття. Фото: Pexels

Сонячна активність на 31 березня:

Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 39.

Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття — ознаки та симптоми

Магнітні бурі — це порушення в магнітному полі Землі, спричинені активністю на Сонці. У деяких людей вони можуть викликати низку симптомів, зокрема:

головний біль або запаморочення;

підвищену втомлюваність та дратівливість;

порушення сну;

біль у суглобах або м'язах;

коливання артеріального тиску;

загострення хронічних захворювань;

Особливо чутливо на зміни геомагнітного поля реагують метеозалежні люди, особи з серцево-судинними хворобами, вагітні жінки, літні люди.

Лікарі радять у період підвищеної сонячної активності дотримуватися режиму сну, зменшити фізичне навантаження, пити достатньо води, уникати стресів та не перевантажувати організм.

Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі та погіршення погоди у кількох регіонах України в понеділок, 31 березня.

Також синоптики склали прогноз погоди на тиждень і назвали дні, коли повернеться зима з морозами та снігом.