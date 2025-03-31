Магнітні бурі 31 березня — прогноз для метеозалежних на сьогодні

На Сонці було 13 спалахів — прогноз магнітних бур на сьогодні
У понеділок, 31 березня, геомагнітна ситуація на Землі буде стабільною — фахівці не прогнозують потужних магнітних бур. За даними астрономів, сонячна активність протягом останніх 24 годин залишалася на середньому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Магнітні бурі 31 березня — прогноз для метеозалежних
Протягом доби було зафіксовано 13 спалахів класу С і три спалахи класу М. Найпотужнішим із них став спалах М1.9.
Спалахи середнього рівня, такі як M-клас, здатні викликати помірні радіоперешкоди на денному боці Землі, а також потенційно спровокувати незначний сонячний радіаційний шторм. Утім, у найближчу добу геомагнітне поле залишатиметься спокійним.
Сонячна активність на 31 березня:
- Можливість малого геомагнітного шторму — 1%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 40%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 39.
Як магнітні бурі можуть впливати на самопочуття — ознаки та симптоми
Магнітні бурі — це порушення в магнітному полі Землі, спричинені активністю на Сонці. У деяких людей вони можуть викликати низку симптомів, зокрема:
- головний біль або запаморочення;
- підвищену втомлюваність та дратівливість;
- порушення сну;
- біль у суглобах або м'язах;
- коливання артеріального тиску;
- загострення хронічних захворювань;
Особливо чутливо на зміни геомагнітного поля реагують метеозалежні люди, особи з серцево-судинними хворобами, вагітні жінки, літні люди.
Лікарі радять у період підвищеної сонячної активності дотримуватися режиму сну, зменшити фізичне навантаження, пити достатньо води, уникати стресів та не перевантажувати організм.
Нагадаємо, синоптики прогнозують дощі та погіршення погоди у кількох регіонах України в понеділок, 31 березня.
Також синоптики склали прогноз погоди на тиждень і назвали дні, коли повернеться зима з морозами та снігом.
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