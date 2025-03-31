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На Солнце было 13 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня

31 марта 2025 11:46
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор
Магнитные бури 31 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня
Плохое самочувствие. Фото: Pexels
Людмила Войтюк - Редактор
Людмила Войтюк
Редактор

В понедельник, 31 марта, геомагнитная ситуация на Земле будет стабильной — специалисты не прогнозируют мощных магнитных бурь. По данным астрономов, солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на среднем уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение суток было зафиксировано 13 вспышек класса С и три вспышки класса М. Самой мощной из них стала вспышка М1.9.

Вспышки среднего уровня, такие как M-класс, способны вызвать умеренные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально спровоцировать незначительный солнечный радиационный шторм. Впрочем, в ближайшие сутки геомагнитное поле будет оставаться спокойным.

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Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 31 марта:

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 39.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие — признаки и симптомы

Магнитные бури — это нарушения в магнитном поле Земли, вызванные активностью на Солнце. У некоторых людей они могут вызвать ряд симптомов, в частности:

  • головную боль или головокружение;
  • повышенную утомляемость и раздражительность;
  • нарушение сна;
  • боль в суставах или мышцах;
  • колебания артериального давления;
  • обострение хронических заболеваний;

Особенно чувствительно на изменения геомагнитного поля реагируют метеозависимые люди, лица с сердечно-сосудистыми болезнями, беременные женщины, пожилые люди.

Врачи советуют в период повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, уменьшить физическую нагрузку, пить достаточно воды, избегать стрессов и не перегружать организм.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди и ухудшение погоды в нескольких регионах Украины в понедельник, 31 марта.

Также синоптики составили прогноз погоды на неделю и назвали дни, когда вернется зима с морозами и снегом.

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