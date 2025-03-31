Магнитные бури 31 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня

На Солнце было 13 вспышек — прогноз магнитных бурь на сегодня
В понедельник, 31 марта, геомагнитная ситуация на Земле будет стабильной — специалисты не прогнозируют мощных магнитных бурь. По данным астрономов, солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на среднем уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Магнитные бури 31 марта — прогноз для метеозависимых
В течение суток было зафиксировано 13 вспышек класса С и три вспышки класса М. Самой мощной из них стала вспышка М1.9.
Вспышки среднего уровня, такие как M-класс, способны вызвать умеренные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально спровоцировать незначительный солнечный радиационный шторм. Впрочем, в ближайшие сутки геомагнитное поле будет оставаться спокойным.
Солнечная активность на 31 марта:
- Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 39.
Как магнитные бури могут влиять на самочувствие — признаки и симптомы
Магнитные бури — это нарушения в магнитном поле Земли, вызванные активностью на Солнце. У некоторых людей они могут вызвать ряд симптомов, в частности:
- головную боль или головокружение;
- повышенную утомляемость и раздражительность;
- нарушение сна;
- боль в суставах или мышцах;
- колебания артериального давления;
- обострение хронических заболеваний;
Особенно чувствительно на изменения геомагнитного поля реагируют метеозависимые люди, лица с сердечно-сосудистыми болезнями, беременные женщины, пожилые люди.
Врачи советуют в период повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, уменьшить физическую нагрузку, пить достаточно воды, избегать стрессов и не перегружать организм.
Напомним, синоптики прогнозируют дожди и ухудшение погоды в нескольких регионах Украины в понедельник, 31 марта.
Также синоптики составили прогноз погоды на неделю и назвали дни, когда вернется зима с морозами и снегом.
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