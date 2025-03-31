Магнитные бури 31 марта — прогноз для метеозависимых на сегодня

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

В понедельник, 31 марта, геомагнитная ситуация на Земле будет стабильной — специалисты не прогнозируют мощных магнитных бурь. По данным астрономов, солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на среднем уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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В течение суток было зафиксировано 13 вспышек класса С и три вспышки класса М. Самой мощной из них стала вспышка М1.9.

Вспышки среднего уровня, такие как M-класс, способны вызвать умеренные радиопомехи на дневной стороне Земли, а также потенциально спровоцировать незначительный солнечный радиационный шторм. Впрочем, в ближайшие сутки геомагнитное поле будет оставаться спокойным.

Ухудшение самочувствия. Фото: Pexels

Солнечная активность на 31 марта:

Возможность малого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 40%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 39.

Как магнитные бури могут влиять на самочувствие — признаки и симптомы

Магнитные бури — это нарушения в магнитном поле Земли, вызванные активностью на Солнце. У некоторых людей они могут вызвать ряд симптомов, в частности:

головную боль или головокружение;

повышенную утомляемость и раздражительность;

нарушение сна;

боль в суставах или мышцах;

колебания артериального давления;

обострение хронических заболеваний;

Особенно чувствительно на изменения геомагнитного поля реагируют метеозависимые люди, лица с сердечно-сосудистыми болезнями, беременные женщины, пожилые люди.

Врачи советуют в период повышенной солнечной активности соблюдать режим сна, уменьшить физическую нагрузку, пить достаточно воды, избегать стрессов и не перегружать организм.

Напомним, синоптики прогнозируют дожди и ухудшение погоды в нескольких регионах Украины в понедельник, 31 марта.

Также синоптики составили прогноз погоды на неделю и назвали дни, когда вернется зима с морозами и снегом.