Погода в Украине 1 апреля — точный прогноз погоды от синоптика Наталки Диденко

Женщина идет под дождем с зонтиком. Фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 1 апреля, в некоторых областях будет дождливой и прохладной. Теплее всего будет на юге, там до +19 °C.

Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 1 апреля

По прогнозам Диденко, на севере, западе и Харьковщине пройдут дожди из-за влияния циклона.

В центральных областях существенных осадков не прогнозируется, а на юге будет сухо, местами даже солнечно.

Температура воздуха будет несколько различаться, в зависимости от региона. Так, на севере ожидается +8...+12 °C, в западных областях +10...+14 °C, в центре +12...+16 °C, на востоке +14...+17 °C, а теплее всего будет на юге — до +19 °C.

В Киеве апрель начнется с дождей, температура воздуха днем составит +9...+11°C.

Карта циклонов. Фото: Наталка Диденко

Ранее синоптики сообщили, что в Украине с 31 марта по 6 апреля ожидается "мягкая" весенняя погода с дождями.

Также мы писали, что солнечная активность в течение последних 24 часов оставалась на среднем уровне.