Дизайн квартири Олі Полякової в Києві: фото та деталі інтер'єру

Оля Полякова. Фото: polyakovamusic/Instagram

Оля Полякова, відома українська співачка та телеведуча, є власницею просторої квартири в центрі Києва. Її житло, розташоване на Печерську, має площу понад 200 квадратних метрів. Дизайн інтер'єру поєднує сучасний стиль із елементами лофту, створюючи затишну та функціональну атмосферу.

З 2021 року Оля Полякова не проживала у своїй квартирі через серйозні пошкодження даху, спричинені протіканням. Під час ремонту співачка мешкала в заміському будинку за 80 кілометрів від Києва, на півострові у Бориспільському районі.

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Повернутися до квартири їй вдалося лише у вересні 2024 року, про що вона повідомила в Instagram, показавши, який вигляд після ремонту має її житло.

"Вітайте мене. Я сьогодні першу ніч ночувала в своїй новій-старій квартирі. Ще не все готово, якщо чесно, дизайн залишили такий самий, але все змінили. Стелю змінили, підлогу. Ви ж пам'ятаєте, в мене дуже текла стеля, все було в потьоках, прогниле. Все замінили! Дуже довго це робили", — розповіла Полякова.

Спальні: персональний простір для кожного

Спочатку діти Олі ділили одну кімнату, але з часом старша донька Марія потребувала окремого простору. У результаті Оля віддала їй свою спальню, а сама облаштувала власну вітальню, перетворивши її на спальню з каміном.

Вітальня-спальня співачкі. Фото: YouTube/Оля Полякова

Такий підхід демонструє гнучкість у використанні простору та врахування потреб усіх членів родини.

Піаніно у вітальні-спальні співачкі. Фото: YouTube/Оля Полякова

Кухня: поєднання стилю та функціональності

Кухня в квартирі Полякової оснащена сучасною побутовою технікою та має просторий обідній стіл. Дизайн витриманий у світлих тонах, що візуально розширює простір.

Вікно на кухні Олі Полякової. Фото: polyakovamusic/Instagram

Використання натуральних матеріалів, таких як дерево та камінь, надає приміщенню природної гармонії.

Кухня Олі Полякової. Фото: polyakovamusic/Instagram

Ванна кімната: простір для релаксації

Ванна кімната вражає своїми розмірами та оснащенням. Тут є як ванна, так і душова кабіна, що забезпечує вибір для різних потреб. Використання світлих відтінків та дзеркальних поверхонь додає простору та світла.

Ванна співачки. Фото: YouTube/Оля Полякова

Поради для створення подібного інтер'єру

Використовуйте натуральні матеріали: дерево, камінь та метал додають інтер'єру природності та тепла.

Поєднуйте стилі: сучасний дизайн можна гармонійно поєднувати з елементами лофту, створюючи унікальний простір.

Зверніть увагу на освітлення: використання різних джерел світла допоможе створити потрібну атмосферу в кожній кімнаті.

Гнучкість у плануванні: адаптуйте простір під потреби родини, не бійтеся експериментувати з розташуванням кімнат та меблів.

Деталі мають значення: декоративні елементи, такі як картини, подушки чи килими, можуть підкреслити стиль та додати затишку.

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