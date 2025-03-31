Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Нерухомість arrow Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової arrow

Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової

31 березня 2025 15:10
Катерина Балаєва - редактор
Дизайн квартири Олі Полякової в Києві: фото та деталі інтер'єру
Оля Полякова. Фото: polyakovamusic/Instagram
Катерина Балаєва - редактор

Оля Полякова, відома українська співачка та телеведуча, є власницею просторої квартири в центрі Києва. Її житло, розташоване на Печерську, має площу понад 200 квадратних метрів. Дизайн інтер'єру поєднує сучасний стиль із елементами лофту, створюючи затишну та функціональну атмосферу.

З 2021 року Оля Полякова не проживала у своїй квартирі через серйозні пошкодження даху, спричинені протіканням. Під час ремонту співачка мешкала в заміському будинку за 80 кілометрів від Києва, на півострові у Бориспільському районі. 

Читайте також:

Повернутися до квартири їй вдалося лише у вересні 2024 року, про що вона повідомила в Instagram, показавши, який вигляд після ремонту має її житло.

"Вітайте мене. Я сьогодні першу ніч ночувала в своїй новій-старій квартирі. Ще не все готово, якщо чесно, дизайн залишили такий самий, але все змінили. Стелю змінили, підлогу. Ви ж пам'ятаєте, в мене дуже текла стеля, все було в потьоках, прогниле. Все замінили! Дуже довго це робили", — розповіла Полякова.

Спальні: персональний простір для кожного

Спочатку діти Олі ділили одну кімнату, але з часом старша донька Марія потребувала окремого простору. У результаті Оля віддала їй свою спальню, а сама облаштувала власну вітальню, перетворивши її на спальню з каміном.

 

Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової - фото 1
Вітальня-спальня співачкі. Фото: YouTube/Оля Полякова

Такий підхід демонструє гнучкість у використанні простору та врахування потреб усіх членів родини.

 

Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової - фото 2
Піаніно у вітальні-спальні співачкі. Фото: YouTube/Оля Полякова

Кухня: поєднання стилю та функціональності

Кухня в квартирі Полякової оснащена сучасною побутовою технікою та має просторий обідній стіл. Дизайн витриманий у світлих тонах, що візуально розширює простір.

 

Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової - фото 3
Вікно на кухні Олі Полякової. Фото: polyakovamusic/Instagram

Використання натуральних матеріалів, таких як дерево та камінь, надає приміщенню природної гармонії.

 

Зіркові інтер’єри — який вигляд має квартира Олі Полякової - фото 4
Кухня Олі Полякової. Фото: polyakovamusic/Instagram

Ванна кімната: простір для релаксації

Ванна кімната вражає своїми розмірами та оснащенням. Тут є як ванна, так і душова кабіна, що забезпечує вибір для різних потреб. Використання світлих відтінків та дзеркальних поверхонь додає простору та світла.

 

null
Ванна співачки. Фото: YouTube/Оля Полякова

Поради для створення подібного інтер'єру

  • Використовуйте натуральні матеріали: дерево, камінь та метал додають інтер'єру природності та тепла.
  • Поєднуйте стилі: сучасний дизайн можна гармонійно поєднувати з елементами лофту, створюючи унікальний простір.
  • Зверніть увагу на освітлення: використання різних джерел світла допоможе створити потрібну атмосферу в кожній кімнаті.
  • Гнучкість у плануванні: адаптуйте простір під потреби родини, не бійтеся експериментувати з розташуванням кімнат та меблів.
  • Деталі мають значення: декоративні елементи, такі як картини, подушки чи килими, можуть підкреслити стиль та додати затишку.

Раніше ми розповідали про маєток Тіни Кароль, який розташований у мальовничому селі Зазим'я під Києвом. Особняк є поєднанням затишку, розкоші та функціональності. Ділянка площею 20 соток надає достатньо простору для створення комфортного житлового середовища, а також для облаштування зон відпочинку, творчості та спортивних майданчиків. 

А українська блогерка Даша Квіткова вразила шанувальників фотографіями своєї нової кухні, де сучасний мінімалізм гармонійно поєднується з природними текстурами. Цей стильний та затишний простір відображає її особистий смак, демонструючи вдале поєднання сучасного дизайну та індивідуальних деталей.

Оля Полякова нерухомість українські зірки Дизайн квартира
Реклама
Реклама
Реклама