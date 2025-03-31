Дизайн квартиры Оли Поляковой в Киеве: фото и детали интерьера: фото и детали интерьера

Оля Полякова. Фото: polyakovamusic/Instagram

Оля Полякова, известная украинская певица и телеведущая, является владелицей просторной квартиры в центре Киева. Ее жилье, расположенное на Печерске, имеет площадь более 200 квадратных метров. Дизайн интерьера сочетает современный стиль с элементами лофта, создавая уютную и функциональную атмосферу.

С 2021 года Оля Полякова не проживала в своей квартире из-за серьезных повреждений крыши, вызванных протеканием. Во время ремонта певица жила в загородном доме в 80 километрах от Киева, на полуострове в Бориспольском районе.

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Вернуться в квартиру ей удалось лишь в сентябре 2024 года, о чем она сообщила в Instagram, показав, как после ремонта выглядит ее жилье.

"Поздравляйте меня. Я сегодня первую ночь ночевала в своей новой-старой квартире. Еще не все готово, если честно, дизайн оставили такой же, но все изменили. Потолок поменяли, пол. Вы же помните, у меня очень текла потолок, все было в потеках, прогнившее. Все заменили! Очень долго это делали", — рассказала Полякова.

Спальни: персональное пространство для каждого

Сначала дети Оли делили общую комнату, однако со временем старшая дочь Мария выросла, и ей понадобилось отдельное пространства. В итоге Оля отдала ей свою спальню, а сама обустроила собственную гостиную, превратив ее в спальню с камином.

Гостиная-спальня певицы. Фото: YouTube/Оля Полякова

Такой подход демонстрирует гибкость в использовании пространства и учет потребностей всех членов семьи.

Пианино в гостиной-спальне певицы. Фото: YouTube/Оля Полякова

Кухня: сочетание стиля и функциональности

Кухня в квартире Поляковой оснащена современной бытовой техникой и имеет просторный обеденный стол. Дизайн выдержан в светлых тонах, что визуально расширяет пространство.

Окно на кухне Оли Поляковой. Фото: polyakovamusic/Instagram

Использование натуральных материалов, таких как дерево и камень, придает помещению естественную гармонию.

Кухня Оли Поляковой Фото: polyakovamusic/Instagram

Ванная комната: пространство для релаксации

Ванная комната поражает своими размерами и оснащением. Здесь есть как ванна, так и душевая кабина, что обеспечивает выбор для различных нужд. Использование светлых оттенков и зеркальных поверхностей добавляет пространства и света.

Ванная певицы. Фото: YouTube/Оля Полякова

Советы для создания подобного интерьера

Используйте натуральные материалы: дерево, камень и металл добавляют интерьеру естественности и тепла.

Сочетайте стили: современный дизайн можно гармонично сочетать с элементами лофта, создавая уникальное пространство.

Обратите внимание на освещение: использование различных источников света поможет создать нужную атмосферу в каждой комнате.

Гибкость в планировании: адаптируйте пространство под потребности семьи, не бойтесь экспериментировать с расположением комнат и мебели.

Детали имеют значение: декоративные элементы, такие как картины, подушки или ковры, могут подчеркнуть стиль и добавить уюта.

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