Будинок Тіни Кароль: стильний інтер'єр, фото та цікаві факти

Тіна Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

Тіна Кароль — не лише легенда української сцени, а й людина з вишуканим смаком, що простежується навіть у її житлі. Її маєток, розташований у мальовничому селі Зазим'я під Києвом, є поєднанням затишку, розкоші та функціональності.

Особняк знаходиться у Броварському районі та оточений високим парканом, який приховує затишний світ співачки, видно на відео YouTube-каналі співачки. Площа ділянки складає 20 соток, що дозволило облаштувати не лише житловий простір, а й місце для відпочинку, творчості та спорту.

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Загальна концепція та стиль інтер'єру

Інтер'єр маєтку Тіни Кароль поєднує середземноморський стиль із елементами класичного англійського дизайну. Вона особисто брала участь у створенні атмосфери будинку, наповнивши його світлом, натуральними матеріалами та стильним декором.

Будинок Тіни Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

Основні риси інтер’єру:

світлі відтінки — білий, бежевий, молочний, які створюють відчуття простору та легкості;

натуральне дерево у меблях та підлогових покриттях;

панорамні вікна, що наповнюють дім сонячним світлом;

відкрите планування, що поєднує затишок і функціональність.

Вітальня Тіни Кароль. Фото: YouTube/Tina Karol

Що всередині маєтку Тіни Кароль

Будинок складається з трьох поверхів і має загальну площу близько 320 кв. м.

Сходи у будинку Тіни Кароль. Фото: YouTube/Tina Karol

На першому поверзі знаходиться простора кухня-студія з панорамними вікнами, спальня для гостей, тренажерний зал та приміщення для репетицій і створення музики.

Кухня Тіни Кароль. Фото: YouTube/Tina Karol

Співачка не дуже полюбляє готувати. Фото: YouTube/Tina Karol

На другому поверсі — спальня Тіни Кароль із великою гардеробною.

Гардеробна Тіни Кароль. Фото: YouTube/Tina Karol

Також там є кімната її сина Веніаміна, який зараз навчається у Лондоні.

Ігрова у будинку Тіни Кароль. Фото: YouTube/Tina Karol

Крім того на другому поверсі знаходяться декілька додаткових кімнат для відпочинку.

Спортзал Тіни Кароль. Фото: YouTube/Світське життя

На цокольному поверсі є гараж та побутові приміщення.

Затишна вітальня співачки. Фото: YouTube/Tina Karol

Двір: поєднання естетики та функціональності

Окремої уваги заслуговує двір, де є:

басейн для релаксу в теплу пору року;

футбольне мініполе;

простора зона відпочинку;

город, де артистка вирощує органічні продукти;

розарій з доглянутими квітковими клумбами.

Історія маєтку

Цю ділянку ще у 2000-х придбав чоловік Тіни, Євген Огір, і подарував їй після народження сина. Спочатку на місці розкішного особняка був скромний будинок з білої цегли, але після трагічної смерті чоловіка у 2013 році співачка самостійно завершила будівництво.

Раніше ми розповідали про ванну голлівудської зірки Дженніфер Еністон, яка відома своїм бездоганним смаком. Її ванна кімната, виконана в концепції відкритого простору, створила справжній фурор. Актриса майстерно поєднала природу та інтер'єр, стираючи межі між ними.

А акторка Дакота Джонсон довела, що навіть обмежений простір можна перетворити на стильний та функціональний куточок. Її кухня стала прикладом розумного використання кожного квадратного метра, вразивши дизайнерів своєю ергономічністю.