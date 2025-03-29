Будинок Тіни Кароль: стильний інтер'єр, фото та цікаві факти

Таємниці дому Тіни Кароль — як облаштований маєток співачки
Тіна Кароль — не лише легенда української сцени, а й людина з вишуканим смаком, що простежується навіть у її житлі. Її маєток, розташований у мальовничому селі Зазим'я під Києвом, є поєднанням затишку, розкоші та функціональності.
Особняк знаходиться у Броварському районі та оточений високим парканом, який приховує затишний світ співачки, видно на відео YouTube-каналі співачки. Площа ділянки складає 20 соток, що дозволило облаштувати не лише житловий простір, а й місце для відпочинку, творчості та спорту.
Загальна концепція та стиль інтер'єру
Інтер'єр маєтку Тіни Кароль поєднує середземноморський стиль із елементами класичного англійського дизайну. Вона особисто брала участь у створенні атмосфери будинку, наповнивши його світлом, натуральними матеріалами та стильним декором.
Основні риси інтер’єру:
- світлі відтінки — білий, бежевий, молочний, які створюють відчуття простору та легкості;
- натуральне дерево у меблях та підлогових покриттях;
- панорамні вікна, що наповнюють дім сонячним світлом;
- відкрите планування, що поєднує затишок і функціональність.
Що всередині маєтку Тіни Кароль
Будинок складається з трьох поверхів і має загальну площу близько 320 кв. м.
На першому поверзі знаходиться простора кухня-студія з панорамними вікнами, спальня для гостей, тренажерний зал та приміщення для репетицій і створення музики.
На другому поверсі — спальня Тіни Кароль із великою гардеробною.
Також там є кімната її сина Веніаміна, який зараз навчається у Лондоні.
Крім того на другому поверсі знаходяться декілька додаткових кімнат для відпочинку.
На цокольному поверсі є гараж та побутові приміщення.
Двір: поєднання естетики та функціональності
Окремої уваги заслуговує двір, де є:
- басейн для релаксу в теплу пору року;
- футбольне мініполе;
- простора зона відпочинку;
- город, де артистка вирощує органічні продукти;
- розарій з доглянутими квітковими клумбами.
Історія маєтку
Цю ділянку ще у 2000-х придбав чоловік Тіни, Євген Огір, і подарував їй після народження сина. Спочатку на місці розкішного особняка був скромний будинок з білої цегли, але після трагічної смерті чоловіка у 2013 році співачка самостійно завершила будівництво.
Раніше ми розповідали про ванну голлівудської зірки Дженніфер Еністон, яка відома своїм бездоганним смаком. Її ванна кімната, виконана в концепції відкритого простору, створила справжній фурор. Актриса майстерно поєднала природу та інтер'єр, стираючи межі між ними.
А акторка Дакота Джонсон довела, що навіть обмежений простір можна перетворити на стильний та функціональний куточок. Її кухня стала прикладом розумного використання кожного квадратного метра, вразивши дизайнерів своєю ергономічністю.
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