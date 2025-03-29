Дом Тины Кароль: стильный интерьер, фото и интересные факты

Тайны дома Тины Кароль — как обустроен особняк певицы
Тина Кароль — не только легенда украинской сцены, но и человек с изысканным вкусом, что прослеживается даже в ее жилье. Ее особняк, расположенный в живописном селе Зазимье под Киевом, является сочетанием уюта, роскоши и функциональности.
Особняк находится в Броварском районе и окружен высоким забором, который скрывает уютный мир певицы, видно на видео YouTube-канале певицы. Площадь участка составляет 20 соток, что позволило обустроить не только жилое пространство, но и место для отдыха, творчества и спорта.
Общая концепция и стиль интерьера
Интерьер поместья Тины Кароль сочетает средиземноморский стиль с элементами классического английского дизайна. Она лично участвовала в создании атмосферы дома, наполнив его светом, натуральными материалами и стильным декором.
Основные черты интерьера:
- светлые оттенки — белый, бежевый, молочный, которые создают ощущение простора и легкости;
- натуральное дерево в мебели и напольных покрытиях;
- панорамные окна, наполняющие дом солнечным светом;
- открытая планировка, сочетающая уют и функциональность.
Что внутри особняка Тины Кароль
Дом состоит из трех этажей и имеет общую площадь около 320 кв. м.
На первом этаже находится просторная кухня-студия с панорамными окнами, спальня для гостей, тренажерный зал и помещения для репетиций и создания музыки.
На втором этаже — спальня Тины Кароль с большой гардеробной.
Также там есть комната ее сына Вениамина, который сейчас учится в Лондоне.
Кроме того на втором этаже находятся несколько дополнительных комнат для отдыха.
На цокольном этаже есть гараж и бытовые помещения.
Двор: сочетание эстетики и функциональности
Отдельного внимания заслуживает двор, где есть:
- бассейн для релакса в теплое время года;
- футбольное мини-поле;
- просторная зона отдыха;
- огород, где артистка выращивает органические продукты;
- розарий с ухоженными цветочными клумбами.
История имения
Этот участок еще в 2000-х приобрел муж Тины, Евгений Огир, и подарил ей после рождения сына. Сначала на месте роскошного особняка был скромный дом из белого кирпича, но после трагической смерти мужа в 2013 году певица самостоятельно завершила строительство.
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