Дом Тины Кароль: стильный интерьер, фото и интересные факты

Тина Кароль. Фото: tina_karol/Instagram

Тина Кароль — не только легенда украинской сцены, но и человек с изысканным вкусом, что прослеживается даже в ее жилье. Ее особняк, расположенный в живописном селе Зазимье под Киевом, является сочетанием уюта, роскоши и функциональности.

Особняк находится в Броварском районе и окружен высоким забором, который скрывает уютный мир певицы, видно на видео YouTube-канале певицы. Площадь участка составляет 20 соток, что позволило обустроить не только жилое пространство, но и место для отдыха, творчества и спорта.

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Общая концепция и стиль интерьера

Интерьер поместья Тины Кароль сочетает средиземноморский стиль с элементами классического английского дизайна. Она лично участвовала в создании атмосферы дома, наполнив его светом, натуральными материалами и стильным декором.

Дом Тины Кароль Фото: tina_karol/Instagram

Основные черты интерьера:

светлые оттенки — белый, бежевый, молочный, которые создают ощущение простора и легкости;

натуральное дерево в мебели и напольных покрытиях;

панорамные окна, наполняющие дом солнечным светом;

открытая планировка, сочетающая уют и функциональность.

Гостиная Тины Кароль Фото: YouTube/Tina Karol

Что внутри особняка Тины Кароль

Дом состоит из трех этажей и имеет общую площадь около 320 кв. м.

Лестница в доме Тины Кароль Фото: YouTube/Tina Karol

На первом этаже находится просторная кухня-студия с панорамными окнами, спальня для гостей, тренажерный зал и помещения для репетиций и создания музыки.

Кухня Тины Кароль Фото: YouTube/Tina Karol

Певица не очень любит готовить. Фото: YouTube/Tina Karol

На втором этаже — спальня Тины Кароль с большой гардеробной.

Гардеробная Тины Кароль Фото: YouTube/Tina Karol

Также там есть комната ее сына Вениамина, который сейчас учится в Лондоне.

Игровая в доме Тины Кароль, фото: YouTube/Tina Karol

Кроме того на втором этаже находятся несколько дополнительных комнат для отдыха.

Спортзал Тины Кароль в доме Тины Кароль. Фото: YouTube/Светская жизнь

На цокольном этаже есть гараж и бытовые помещения.

Уютная гостиная певицы. Фото: YouTube/Tina Karol

Двор: сочетание эстетики и функциональности

Отдельного внимания заслуживает двор, где есть:

бассейн для релакса в теплое время года;

футбольное мини-поле;

просторная зона отдыха;

огород, где артистка выращивает органические продукты;

розарий с ухоженными цветочными клумбами.

История имения

Этот участок еще в 2000-х приобрел муж Тины, Евгений Огир, и подарил ей после рождения сына. Сначала на месте роскошного особняка был скромный дом из белого кирпича, но после трагической смерти мужа в 2013 году певица самостоятельно завершила строительство.

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