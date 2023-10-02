Які ціни та курс валют на окупованих Росією територіях у жовтні 2023

Ринок у Новій Каховці. Фото: скриншот відео

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Наприкінці вересня в РФ відзначили першу річницю "приєднання нових регіонів". Саме так російська пропаганда називає незаконну анексію частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. На жаль, ще досить багато українських населених пунктів залишаються під російською окупацією, де РФ намагається запровадити розрахунки у рублях, а українську гривню максимально знецінити.

Новини.LIVE розповідають, які зараз ціни та курс на окупованих територіях, та порівнюють їх з українськими. Для прикладу ми взяли місто Олешки, яке перебуває під російською окупацією з самого початку вторгнення.

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Який курс гривні на окупованих територіях

Якщо вірити офіційному курсу російського Центробанку, то в РФ за 10 українських гривень повинні давати 26,37 рублів, а за 1 доллар США — 97,41 рублів. Проте в Олешках такого курсу ніхто не бачив. Місцеві жителі наголошують, що долар там можна купути лише за курсом 102 рублі, а за 1 гривню дають лише за 2 рублі. Тільки якщо сума обміну буде перевищувати 10 тисяч гривень, вам запропонують курс 2,3 рубля за 1 гривню, що теж далеко від офіційного.

При цьому розрахунку в гривнях офіційно немає. Але в деяких магазинах діють сірі схеми, за якими ті ж пенсіонери можуть придбати товари за гривні, але є нюанс. Лише карткою на картку і за курсом одна гривня за один російський рубль.

Які ціни на окупованих територіях

Як зазначають місцеві жителі, дизельного пального та газу в Олешках немає взагалі, а ось 95-й бензин коштує наразі дешевше, ніж на підконтрольних Україні територіях — 67 руб. за 1 літр. Приблизно 33,5 гривень за курсом 1 до 2. Водночас в Україні 95-й бензин наразі коштує приблизно 55,6 грн. Втім, це майже єдиний пункт із нашого списку, що коштує дешевше, ніж в Україні.

Хліб на окупованих територіях коштує дорожче, ніж на підконтрольних територіях України. За батон доведеться заплатити 50-60 руб. Водночас на підконтрольних територіях України батон, за даними порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін", наразі можна купити за 21,65 грн.

Бакалія: цукор — 80-100 руб.; гречка — 120 руб.; олія — 150 руб.

Водночас на підконтрольних Україні територіях ціни на бакалію набагато нижчі: сахар — 34,40 грн; гречка — 37,75 грн; олія — 56,80 грн.

Овочі та фрукти: картопля — 30-40 руб.; цибуля — 30-40 руб.; морква — 80 руб.; огірки — 70 руб.; помідори — 80-100 руб.; яблука — 100 руб.

На підконтрольних Україні територіях ціни на овочі фрукти також в цілому нижчі. Тільки помідори в Олешках коштують дешевше: картопля — 8,89 грн; цибуля — 13,55 грн; морква — 8,23 грн; огірки — 26,99 грн; помідори — 67,34 руб.; яблука — 16,83 грн.

Молочні продукти: масло (як зазначають місцеві жителі, все масло, що продається, досить поганої якості) — 200-350 руб.; молоко — 130-150 руб.; згущене молоко — 150 руб.

На підконтрольних Україні територіях ціни на молочні продукти також нижчі: масло — 67,87 грн; молоко — 38,64 грн; згущене молоко — 49,90 грн.

А ось м'ясо в Олешках коштує приблизно, як і на підконтрольній території України — 450-500 руб. за кілограм. В Україні, для прикладу, один кілограм яловичини коштує 245,16 грн.

Інше: цигарки — приблизно 200 руб; пральний порошок — 150 руб; мило — 80 руб; шампунь — 250-300 грн; зубна паста — 150 руб.

З цього списку на підконтрольних Україні територіях також все дешевше, крім цигарок, які коштують приблизно так само: пральний порошок — 69 грн; мило — 37 грн; шампунь — 116 грн; зубна паста — 31 грн.

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, імплементація Україною європейських норм триватиме певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів. Також ми розповідали, як змінилися ціни на хліб і на м'ясні продукти в Україні у серпні. Також ми розібралися, наскільки в серпні змінились ціни на рибу та морепродукти, а також на овочі та фрукти.

Крім того, ми проаналізували вартість набору для приготування картопляних дерунів з грибами та порівняли ціни на ці ж продукти, які були на початку року.