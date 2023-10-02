Какие цены и курс валют на оккупированных Россией территориях в октябре 2023 года

Рынок в Новой Каховке. Фото: скриншот видео

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В конце сентября в РФ отметили первую годовщину "присоединения новых регионов". Именно так российская пропаганда называет незаконную аннексию части Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей Украины. К сожалению, еще достаточно много украинских населенных пунктов остается под российской оккупацией, где РФ пытается ввести расчеты в рублях, а украинскую гривню обесценить.

Новини.LIVE рассказывают, какие сейчас цены и курс на оккупированных территориях, и сравнивают их с украинскими. В качестве примера мы взяли город Олешки, который находится под российской оккупацией с самого начала вторжения.

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Какой курс гривни на оккупированных территориях

Если верить официальному курсу российского Центробанка, то в РФ за 10 украинских гривен должны давать 26,37 рублей, а за 1 доллар США — 97,41 рублей. Однако в Олешках такого курса никто не видел. Местные жители подчеркивают, что доллар там можно купить только по курсу 102 рубля, а за 1 гривню дают всего за 2 рубля. Только если сумма обмена будет превышать 10 тысяч гривен, вам предложат курс 2,3 рубля за 1 гривню, что тоже далеко от официального.

При этом расчета в гривнях официально нет. Но в некоторых магазинах действуют серые схемы, по которым те же пенсионеры могут приобрести товары за гривни, но есть нюанс. Только картой на карту и по курсу одна гривня за один российский рубль.

Какие цены на оккупированных территориях

Как отмечают местные жители, дизельного горючего и газа в Олешках нет вообще, а вот 95-й бензин стоит дешевле, чем на подконтрольных Украине территориях — 67 руб. за 1 литр. Приблизительно 33,5 грн по курсу 1 к 2. В то же время в Украине 95-й бензин стоит около 55,6 грн. Впрочем, это почти единственный пункт из нашего списка, который стоит дешевле, чем в Украине.

Хлеб на оккупированных территориях стоит дороже, чем на подконтрольных Украине территориях. За батон придется заплатить 50-60 руб. В то же время в Украине батон, по данным портала о финансах и инвестициях "Минифин", можно купить за 21,65 грн.

Бакалея: сахар — 80-100 руб; гречка — 120 руб.; масло — 150 руб.

В то же время на подконтрольных Украине территориях цены на бакалея намного ниже: сахар — 34,40 грн; гречка — 37,75 грн; масло — 56,80 грн.

Овощи и фрукты: картофель — 30-40 руб.; лук — 30-40 руб.; морковь — 80 руб.; огурцы – 70 руб.; помидоры — 80-100 руб.; яблоки — 100 руб.

На подконтрольных Украине территориях цены на овощи фрукты также в целом ниже. Только помидоры в Олешках стоят дешевле: картофель — 8,89 грн; лук — 13,55 грн; морковь — 8,23 грн; огурцы — 26,99 грн; помидоры — 67,34 руб; яблоки — 16,83 грн.

Молочные продукты: масло (как отмечают местные жители, все масло, которое продается, достаточно плохого качества ) — 200-350 руб.; молоко — 130-150 руб.; сгущенка — 150 руб.

На подконтрольных Украине территориях цены на молочные продукты также ниже: масло — 67,87 грн; молоко — 38,64 грн; сгущенка — 49,90 грн.

А вот мясо в Олешках стоит примерно, как и на подконтрольных Украине территориях — 450-500 руб. за килограмм. В Украине, например, один килограмм говядины стоит 245,16 грн.

Другое: сигареты — примерно 200 руб.; стиральный порошок — 150 руб; мыло — 80 руб.; шампунь — 250-300 грн; зубная паста — 150 руб.

Из этого списка на подконтрольных Украине территориях также все дешевле, кроме сигарет, которые стоят примерно так же: стиральный порошок — 69 грн; мыло — 37 грн; шампунь — 116 грн; зубная паста — 31 грн.

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания. Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, имплементация Украиной европейских норм будет продолжаться некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а следовательно — и для украинских потребителей. Также мы рассказывали, как изменились цены на хлеб и мясные продукты в Украине в августе. Также мы разобрались, насколько в августе изменились цены на рыбу и морепродукты, а также овощи и фрукты.

Кроме того, мы проанализировали стоимость набора для приготовления картофельных драников с грибами и сравнили цены на эти продукты, которые были в начале года.